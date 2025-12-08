La Feria Navideña en Plaza Sáenz Peña deslumbra con artesanos, gastronomía y creatividad local

REDACCIÓN ELONCE
La Feria Navideña en Plaza Sáenz Peña reunió a más de 50 expositores y 25 puestos gastronómicos en un fin de semana largo que, pese a la lluvia, convocó a cientos de vecinos atraídos por propuestas artesanales, diseños únicos y sabores regionales.
La Feria Navideña en Plaza Sáenz Peña volvió a convertirse en uno de los atractivos más importantes del fin de semana largo en Paraná. Con más de medio centenar de emprendedores, 25 propuestas gastronómicas y una plaza recientemente renovada, el evento ofreció un recorrido ideal para anticipar compras y regalos de Navidad.
Entre los primeros puestos se lucieron piezas elaboradas mediante puntillismo, técnica que capturó la atención de los visitantes. Su creadora explicó el proceso detrás de cada obra: “Esto depende, son tres o cuatro horas. Después el tiempo de secado, el espejo y lo demás, pero lleva su tiempo”. Aun con la lluvia presente, las emprendedoras valoraron la respuesta del público: “Nada nos detiene, entre todos nos ayudamos”, afirmaron.
Los días previos también fueron positivos. “Mucha gente paseando; la verdad que estuvo muy buena la feria”, aseguraron quienes participaron por primera vez del evento. Las ventas acompañaron y los expositores no ocultaron su entusiasmo por volver a futuras ediciones.
Artesanías, diseño y nuevas generaciones emprendedoras
Otro de los puestos que atrajo miradas fue el de los termos, mates y kits completos para quienes disfrutan del mate y el tereré. Allí, la emprendedora detalló algunas promociones: “La frapera la tenemos en promoción a 23.000 pesos. El kit completo está 50.000”. Para ella, la feria significó una excelente primera experiencia: “He vendido bastante, así que uno conforme”.
El universo del diseño artesanal también tuvo un espacio destacado con emprendimientos de resina. Una joven emprendedora, que lleva medio año en el rubro, exhibió lapiceras, bandejas y llaveros personalizados: “Se puede poner fotos, es una herramienta re linda”, comentó, mientras resaltó que “acá todos trabajan pero sin pagar, todo de corazón”.
No faltaron las propuestas para los más chicos. Un stand de objetos inspirados en personajes y cómics demostró talento 100% local. “Estas son todas hechas por mí, junto vidrios y los corto. Después todo es pintado a mano”, explicó la artista, sorprendiendo a quienes creían que eran productos importados.