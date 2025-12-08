La Feria Navideña en Plaza Sáenz Peña deslumbra con artesanos, gastronomía y creatividad local

La Feria Navideña en Plaza Sáenz Peña volvió a convertirse en uno de los atractivos más importantes del fin de semana largo en Paraná. Con más de medio centenar de emprendedores, 25 propuestas gastronómicas y una plaza recientemente renovada, el evento ofreció un recorrido ideal para anticipar compras y regalos de Navidad.

Entre los primeros puestos se lucieron piezas elaboradas mediante puntillismo, técnica que capturó la atención de los visitantes. Su creadora explicó el proceso detrás de cada obra: “Esto depende, son tres o cuatro horas. Después el tiempo de secado, el espejo y lo demás, pero lleva su tiempo”. Aun con la lluvia presente, las emprendedoras valoraron la respuesta del público: “Nada nos detiene, entre todos nos ayudamos”, afirmaron.

Foto: Elonce.

Los días previos también fueron positivos. “Mucha gente paseando; la verdad que estuvo muy buena la feria”, aseguraron quienes participaron por primera vez del evento. Las ventas acompañaron y los expositores no ocultaron su entusiasmo por volver a futuras ediciones.

Foto: Elonce.

Artesanías, diseño y nuevas generaciones emprendedoras

Otro de los puestos que atrajo miradas fue el de los termos, mates y kits completos para quienes disfrutan del mate y el tereré. Allí, la emprendedora detalló algunas promociones: “La frapera la tenemos en promoción a 23.000 pesos. El kit completo está 50.000”. Para ella, la feria significó una excelente primera experiencia: “He vendido bastante, así que uno conforme”.

Foto: Elonce.

El universo del diseño artesanal también tuvo un espacio destacado con emprendimientos de resina. Una joven emprendedora, que lleva medio año en el rubro, exhibió lapiceras, bandejas y llaveros personalizados: “Se puede poner fotos, es una herramienta re linda”, comentó, mientras resaltó que “acá todos trabajan pero sin pagar, todo de corazón”.

Foto: Elonce.

No faltaron las propuestas para los más chicos. Un stand de objetos inspirados en personajes y cómics demostró talento 100% local. “Estas son todas hechas por mí, junto vidrios y los corto. Después todo es pintado a mano”, explicó la artista, sorprendiendo a quienes creían que eran productos importados.