Paraná Este 8 de diciembre

El merendero “El Perejil" armó su arbolito de Navidad y el pesebre

8 de Diciembre de 2025
La Navidad llegó al merendero "El Perejil".
REDACCIÓN ELONCE

“Hemos realizado el armado del arbolito y el pesebre de todo el año con todos los chicos. Ahora se está elaborando la comida para brindarle a ellos”, comentó Esther Zaragoza a Elonce.

Este lunes 8 de diciembre se llevó a cabo el armado del arbolito de Navidad y el respectivo pesebre en el merendero “El Perejil”, en la ciudad de Paraná.

 

Esther Zaragoza, referente del merendero, dialogó con Elonce y manifestó: “Hemos realizado el armado del arbolito y el pesebre de todo el año con todos los chicos. Ahora se está elaborando la comida para brindarle a ellos”.

 

“Trabajamos tres veces por semana. Los lunes damos la comida, los miércoles y viernes se da la copa de leche”, agregó. En la misma línea, comentó: “Estamos recibiendo ayuda por parte del Banco de Alimentos del municipio y a veces nos ayuda la provincia”.

 

De cara al 20 de diciembre, se vendrá un acontecimiento importante: “Estamos por realizar un año más una cena navideña que le hicimos el año pasado a los chicos y este año lo queremos volver a hacer. Por eso estamos recaudando donaciones: pollo, frutas, verduras, golosinas y todo lo que sea bienvenido”.

 

Para poder ayudar al merendero que cuenta con 120 chicos, se pueden comunicar al 3435307038 o acercarse a avenida Ejército y Pedro Balcar al final, lugar donde está ubicado el merendero.

 

Temas:

arbolito de navidad
