Samba Na Esquina brindó un show al aire libre para celebrar el inicio del 2026

REDACCIÓN ELONCE
A minutos de comenzado el 2026, el grupo Samba Na Esquina se presentó en la Peatonal San Martín, llenando de ritmo y alegría la última cuadra de la peatonal.
A minutos de haber comenzado el año 2026, la última cuadra de la Peatonal San Martín se llenó de música, baile y energía con la presentación al aire libre del grupo Samba Na Esquina. El evento, gratuito y para todo público, se convirtió en una de las primeras celebraciones del año en la ciudad. Los asistentes disfrutaron de un ambiente cálido y festivo mientras la banda brindaba un espectáculo lleno de samba, un género que caracteriza a esta agrupación local.
Elonce tuvo la oportunidad de dialogar con una de las integrantes de Samba Na Esquina, quien expresó su entusiasmo por la actuación. "Estamos para disfrutar toda la noche cantando y bailando con Samba Na Esquina. Esperemos que se llene de gente y pasarla muy bien toda la noche. Es para disfrutar", comentó, destacando el ambiente familiar y relajado del show.
Expectativas para la temporada de verano y nuevas fechas
La banda también compartió sus expectativas para el 2026, en particular para la temporada de verano, que es la más esperada por los seguidores de la samba. “Esperemos tocar mucho en este 2026, en la temporada de verano, que es más lindo para sambar”, señaló la cantante, dejando entrever que están trabajando en nuevas presentaciones para los próximos meses. Aunque aún no tienen fechas confirmadas, la agrupación espera que algunas posibles fechas en enero puedan concretarse próximamente.
"Tenemos algunas fechas posibles en el verano, en enero, pero todavía no hay nada confirmado. Esperemos que salgan", explicó, a la vez que dejó en claro que lo más importante es la conexión con el público y disfrutar de cada presentación. La banda también destacó que sus shows están diseñados para todas las edades, creando un ambiente inclusivo y festivo para toda la familia.
Un clima único y una noche inolvidable en la Peatonal San Martín
El evento, al aire libre, permitió que los asistentes pudieran disfrutar de la música y el baile en un ambiente relajado, donde predominó el espíritu de celebración y diversión. “Es todo muy tranquilo y relajado, familiar y de todas las edades. Hay un clima muy lindo. La idea es pasarla bien y gozar”, expresó la integrante de Samba Na Esquina, resaltando lo especial que es poder ofrecer un espectáculo donde todos se sientan cómodos y disfruten de la música sin importar la edad.