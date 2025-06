Residuos verdes: recolectan más de 40 camiones diarios por poda de árboles en Paraná

Explicaron cuáles son los tiempos de poda de árboles en la ciudad y los estudios previos que se hace para establecer las zonas en las que se debe realizar una poda. La Municipalidad de Paraná lleva adelante trabajos de poda de árboles en diferentes lugares de la capital entrerriana con el objetivo de preservar el arbolado urbano y garantizar la seguridad de peatones y conductores.

En diálogo con Elonce, el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó que estos operativos se realizan según un cronograma estacional y que se prioriza el despeje de luminarias y la prevención de accidentes.

“Tenemos ingenieros y estudiantes de ingeniería forestal que, a través de pasantías, trabajan con nosotros desde el vivero municipal y hacen un trabajo preventivo para evaluar si el árbol está muerto, tiene vida o en qué condición se encuentra”, detalló el funcionario. Además, señaló que los equipos operativos reciben capacitación para determinar qué tipo de poda corresponde en cada caso.

La poda más intensiva se lleva a cabo durante los meses que contienen la letra “M”, como marzo o mayo, mientras que en el resto del año se realizan tareas puntuales. “En esos meses trabajamos el retiro de árboles y evitamos que crezcan de manera desmedida, lo que podría generar complicaciones en caso de tormentas”, precisó.

El rol del 147 y los criterios técnicos

El contacto inicial del vecino se canaliza mediante la línea 147, que permite generar un reclamo formal y organizar el trabajo. “El vecino solicita la poda, nosotros evaluamos el tipo de poda que hay que hacer”, explicó Hirschfeld. Indicó que muchas veces hay opiniones divididas entre frentistas respecto a intervenir o no un árbol, por lo cual el equipo técnico considera también criterios de seguridad urbana.

“No solo se trata de mantener el paisaje, sino de evitar accidentes: hay ramas que cuelgan y pueden provocar accidentes o daños a vehículos, ciclistas o peatones”, alertó el funcionario. Asimismo, recordó que algunos ejemplares forman parte del patrimonio arbóreo de la ciudad y no pueden ser intervenidos sin autorización.

El funcionario remarcó que los trabajos que se realizan en la vía pública no tienen ningún costo para los vecinos. Tampoco lo tiene, por el momento, el servicio de recolección de ramas producidas por podas domiciliarias. “Siempre pedimos que los vecinos informen, porque si no nos avisan, no podemos organizarnos para retirar ese material”, señaló.

Más de 40 camiones diarios

El volumen de residuos verdes que genera la poda urbana es significativo. Según Hirschfeld, actualmente se retiran más de 40 camiones por día solo en Paraná. A la par de esa logística, el municipio comenzó a incorporar prácticas sostenibles con la implementación del “chipeo” de ramas, una técnica que permite reutilizar los restos vegetales.

“Empezamos a trabajar con el chipeo para generar compost y chips de madera, pensando en una política ambiental que para nosotros es muy importante”, afirmó el secretario. Esta estrategia busca convertir el residuo en un recurso, fomentando prácticas de economía circular.

Finalmente, Hirschfeld reiteró que el llamado al 147 es fundamental: “Queda un registro, sabemos qué cantidad de reclamos tenemos y cómo organizar el trabajo diario”.