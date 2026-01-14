Reparan una cañería distribuidora de agua potable sobre avenida Blas Parera

Personal municipal de Obras Sanitarias ejecuta esta tarde trabajos de reparación de una cañería distribuidora de 150 milímetros, ubicada sobre avenida Blas Parera, en inmediaciones al cruce con la colectora de avenida Circunvalación José Hernández.
Personal municipal de Obras Sanitarias ejecuta esta tarde trabajos de reparación de una cañería distribuidora de agua potable de 150 milímetros, ubicada sobre avenida Blas Parera, en inmediaciones al cruce con la colectora de avenida Circunvalación José Hernández.
Debido a esta situación podrían registrarse casos de baja presión en el área comprendida entre calles Ayacucho, Almafuerte, López Jordán y Don Bosco, y zonas aledañas.
La labor se extenderá durante las próximas horas, informaron fuentes municipales.
Se recomienda a los usuarios de esa zona que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.