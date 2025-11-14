 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Ciencia y arte

PuertoCiencia ofrece actividades científicas y culturales gratuitas para toda la familia

El Museo Interactivo PuertoCiencia invita a la comunidad a disfrutar de un espacio educativo con propuestas científicas y culturales, como el Festival de Teatro y Ciencia. Los días y horarios.

14 de Noviembre de 2025
Las propuestas buscan vincular la ciencia con el arte.
Las propuestas buscan vincular la ciencia con el arte. Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El Museo Interactivo PuertoCiencia invita a la comunidad a disfrutar de un espacio educativo con propuestas científicas y culturales, como el Festival de Teatro y Ciencia. Los días y horarios.

El Museo Interactivo PuertoCiencia abre sus puertas a toda la comunidad para disfrutar de actividades científicas y culturales. Ubicado en Racedo 450, el espacio ofrece una serie de propuestas que buscan acercar la ciencia y el arte a las infancias y a las familias en general.

 

“Esta propuesta arrancó temprano a las 10 de la mañana, y está organizada en el marco de la Noche de los Museos Entrerrianos”, comentó Nahuel Valiente, referente de la organización y artista circense.

El Museo, que depende de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, tiene como objetivo divulgar la ciencia de una manera lúdica, aprovechando la interacción y el juego para hacerla accesible a todos.

Puerto Ciencia abrió sus puertas con actividades de teatro y ciencia

Durante todo el día, el público podrá disfrutar de una variedad de actividades, como módulos interactivos que permiten aprender de ciencia de forma divertida y diferente a lo que los niños están acostumbrados en la escuela o en casa. Además, PuertoCiencia ha programado dos espectáculos dentro del Festival de Teatro y Ciencia, que se presentarán en el mismo espacio. "Comienza hoy y cierra mañana, con dos funciones de teatro que vinculan el teatro y la ciencia, una dirigida a niños de 3 años y otra a los de 8 años", detalló Valiente, quien destacó que estos espectáculos buscan fomentar la curiosidad científica en los más pequeños.

Propuestas para todos los públicos y horarios de visita

La iniciativa tiene una modalidad especial para públicos generales y para grupos escolares. "Abrimos de martes a viernes, de 9 a 12 y de 15 a 18, para el público en general. Para las escuelas, las visitas se deben reservar con anticipación y contamos con guías especializadas para hacer el recorrido", explicó Valiente.

Amilcar, de 10 a&ntilde;os, visit&oacute; PuertoCiencia por primera vez.
Amilcar, de 10 años, visitó PuertoCiencia por primera vez.

Además, durante esta semana, el espacio extiende su horario de apertura para acoger el Festival de Teatro y Ciencia, que concluirá este sábado con una función a las 19. “Todo lo que ofrecemos es gratuito, aunque dejamos una contribución a la gorra para ayudar a solventar los gastos de los grupos de teatro, que vienen de Concepción del Uruguay y Concordia”, señaló.

Temas:

Museo Noche de los museos festival de teatro funciones ciencia arte puertociencia museo interactivo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso