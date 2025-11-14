PuertoCiencia ofrece actividades científicas y culturales gratuitas para toda la familia

REDACCIÓN ELONCE
El Museo Interactivo PuertoCiencia invita a la comunidad a disfrutar de un espacio educativo con propuestas científicas y culturales, como el Festival de Teatro y Ciencia. Los días y horarios.
El Museo Interactivo PuertoCiencia abre sus puertas a toda la comunidad para disfrutar de actividades científicas y culturales. Ubicado en Racedo 450, el espacio ofrece una serie de propuestas que buscan acercar la ciencia y el arte a las infancias y a las familias en general.
“Esta propuesta arrancó temprano a las 10 de la mañana, y está organizada en el marco de la Noche de los Museos Entrerrianos”, comentó Nahuel Valiente, referente de la organización y artista circense.
El Museo, que depende de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, tiene como objetivo divulgar la ciencia de una manera lúdica, aprovechando la interacción y el juego para hacerla accesible a todos.
Durante todo el día, el público podrá disfrutar de una variedad de actividades, como módulos interactivos que permiten aprender de ciencia de forma divertida y diferente a lo que los niños están acostumbrados en la escuela o en casa. Además, PuertoCiencia ha programado dos espectáculos dentro del Festival de Teatro y Ciencia, que se presentarán en el mismo espacio. "Comienza hoy y cierra mañana, con dos funciones de teatro que vinculan el teatro y la ciencia, una dirigida a niños de 3 años y otra a los de 8 años", detalló Valiente, quien destacó que estos espectáculos buscan fomentar la curiosidad científica en los más pequeños.
Propuestas para todos los públicos y horarios de visita
La iniciativa tiene una modalidad especial para públicos generales y para grupos escolares. "Abrimos de martes a viernes, de 9 a 12 y de 15 a 18, para el público en general. Para las escuelas, las visitas se deben reservar con anticipación y contamos con guías especializadas para hacer el recorrido", explicó Valiente.
Además, durante esta semana, el espacio extiende su horario de apertura para acoger el Festival de Teatro y Ciencia, que concluirá este sábado con una función a las 19. “Todo lo que ofrecemos es gratuito, aunque dejamos una contribución a la gorra para ayudar a solventar los gastos de los grupos de teatro, que vienen de Concepción del Uruguay y Concordia”, señaló.