Primer día del nuevo servicio de transporte urbano: la palabra de un chofer sobre la puesta en marcha

El nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros comenzó a funcionar este domingo en Paraná, cuando las unidades de la empresa San José salieron desde su base en avenida Jorge Newbery para iniciar los recorridos del renovado esquema de movilidad. En este marco, Elonce dialogó con Joaquín, uno de los choferes que forma parte del plantel de conductores que comenzó a operar las unidades 0 kilómetro.

Comenzó a funcionar el nuevo servicio de transporte urbano en Paraná

“Esperamos lo mejor para la empresa y que todo mejore”

Joaquín explicó que en la primera jornada se encontraba en tareas de relevo para colaborar con la salida de las nuevas unidades. “De momento estamos de relevo para sacar las nuevas unidades. En cuanto a la experiencia, conocía lo que es el ámbito de la ciudad, tránsito y pasajeros; veremos cómo se desarrolla todo y esperamos lo mejor para la empresa y que se mejore todo”, comentó.

Joaquín, chofer de San José S.A.

Capacitación y exigencias para ingresar al servicio

El conductor detalló que el proceso de incorporación incluyó varias instancias de evaluación. “Se realizaron pruebas de manejo, exámenes y cómo estamos para presentarnos en la calle”, señaló, al describir el esquema de capacitación que se implementó para preparar al personal.

En relación con su recorrido laboral, Joaquín contó que “trabajó en ERSA –Mariano Moreno– hace dos años y ahora trabajaba de otra cosa”, hasta que decidió presentarse a la convocatoria de San José. “La idea era presentar el currículum y que nos llamen”, narró.

También mencionó que la empresa incorporó conductores con diversas experiencias previas: “Sabemos que tomaron choferes que han trabajado en camiones o larga distancia”.

“Es muy triste lo que está ocurriendo con ERSA”

Durante la entrevista, Joaquín se refirió a la situación de los trabajadores de la prestataria saliente. “No es lindo lo que está ocurriendo con ERSA en este momento. Que los choferes se hayan quedado sin trabajo es muy triste”, expresó. Recordó que en su caso “había que traer un currículum y esperar a ver si nos llamaban”, como parte del proceso habitual de selección.

Unidades nuevas y expectativas

Respecto de las unidades incorporadas, el chofer destacó el estado de la flota y pidió cuidado por parte de los usuarios. “Todas las unidades son 0 kilómetros, ojalá que se cuiden”, afirmó, y añadió que “la empresa se ve que es una empresa seria y es muy importante” para quienes comienzan una nueva etapa laboral.