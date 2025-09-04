Piden dadores de sangre para joven de 19 años que sufrió un accidente en moto

La familia de Ahian Zaragoza, de 19 años, pidió la colaboración solidaria de la comunidad para conseguir dadores de sangre luego de que el joven sufriera un grave accidente en moto el pasado fin de semana. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando intentó esquivar un espejo de agua en la zona de Almafuerte y Circunvalación, en Paraná, y terminó impactando contra un poste de luz.

Según relató su tía, el joven llevaba casco y medidas de seguridad, lo que evitó lesiones en la cabeza, aunque sufrió heridas de gravedad en la zona inferior del cuerpo. “Todo su impacto fue en la zona pélvica. Tuvo triple fractura de cadera, sacro y pelvis, además de doble fractura en el fémur”, explicó.

El joven permaneció internado en terapia intensiva y recientemente fue trasladado al área de traumatología del Hospital San Martín. “El impacto fue muy grande. Ahora está en recuperación, pero le esperan varias cirugías por delante”, agregó la familiar.

Piden dadores de sangre para un joven de 19 años accidentado en moto

La situación es aún más complicada porque Ahian no cuenta con obra social. “Desde el hospital nos manifestaron que la primera operación se realizaría la semana que viene si Dios quiere, porque ya cuentan con los materiales necesarios”, señaló su tía.

Pedido

La familia lanzó un llamado urgente a la solidaridad. “Actualmente necesitamos dadores de sangre. Primero nos dijeron 10, ahora son más de 40 personas”, indicó. Aunque Ahian es O+, desde el hospital aclararon que cualquier grupo sanguíneo es válido para reponer las reservas que se están utilizando en las transfusiones.

Además, los allegados están recaudando fondos para cubrir gastos médicos adicionales y la compra de elementos como una cama ortopédica y una silla especial.

Ahian cumplió 19 años el mismo día del accidente. Sus seres queridos apelaron al compromiso de la comunidad: “Se necesita sangre y toda ayuda es bienvenida. Estamos agradecidos con quienes nos están acompañando en este momento tan difícil”. Elonce.com