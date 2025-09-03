Solicitaron dadores de sangre para joven que se accidentó en su moto en Paraná

Maximiliano Bruno, un joven que protagonizó un siniestro vial en la zona del Parque Industrial de Paraná, se encuentra en estado crítico y, para poder avanzar en su recuperación, familiares y amigos lanzaron una campaña de urgencia en busca de dadores de sangre. Según lo informado por los allegados, quienes deseen colaborar pueden acercarse al Servicio de Hemoterapia del Hospital San Martín, en la capital entrerriana, para donar sangre.

La campaña está dirigida a personas de cualquier tipo y factor sanguíneo, y quienes deseen ayudar deben acudir entre las 7:00 y las 11:00 de la mañana. Para donar, es necesario presentar el DNI y no haber consumido lácteos ni productos grasos en las horas previas. No obstante, está permitido haber ingerido mate, té o café antes de la donación. La solidaridad de la comunidad es crucial para mejorar la condición de Bruno, quien se encuentra intubado tras el accidente.

El choque que dejó al joven herido ocurrió en la intersección de las calles Hernandarias y Salellas, en pleno Parque Industrial. Maximiliano, quien viajaba en su moto Honda Wave de sur a norte, colisionó con un Volkswagen Gol que circulaba en dirección contraria. El impacto fue de tal magnitud que el joven sufrió un traumatismo de cráneo grave, además de fractura de tibia y peroné, lesiones que lo mantienen en estado delicado.

Estado de salud de Maximiliano y las dificultades para su recuperación

Según lo informado por los médicos, Maximiliano permanece intubado debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la cabeza. El joven, de 25 años, fue atendido inmediatamente tras el accidente y se encuentra bajo estricta vigilancia médica. Los traumatismos de cráneo requieren un seguimiento constante, mientras que las fracturas en sus extremidades también demandan intervención quirúrgica.

El accidente ocurrió en una zona donde, lamentablemente, se han registrado otros siniestros viales en los últimos tiempos, lo que genera preocupación tanto en los vecinos como en las autoridades locales. La familia de Bruno ha expresado su agradecimiento por la solidaridad de quienes ya se han acercado a donar sangre, pero piden continuar con la campaña, ya que el joven aún necesita más transfusiones para estabilizar su condición.