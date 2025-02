Paranaenses y turistas eligieron el Balneario Municipal para soportar el calor este lunes

Los registros térmicos de este lunes llegaron a 39.6ºC en la ciudad de Paraná, pero la sensación térmica se elevó a 40 grados centígrados. Fue por durante varias horas sumamente difícil, pero la gente eligió la playa del Balneario Municipal, que ya se encuentra rehabilitada, para tratar de refrescarse. Elonce conoció el testimonio de la gente.

Una mujer comentó: “Estamos disfrutando del fresco con amigos que son de Jujuy. Trajimos los nenes al agua para que se entretengan”.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

“Ahora a esta altura está bastante lindo”, aseguró una mujer jujeña. En la misma línea, consideró: “Venimos a refrescarnos un poquito para tener una mejor jornada”.

“Tanto hoy como ayer fueron días terribles, pero por suerte estamos al lado del río y lo podemos disfrutar. Acá estamos bárbaro”, acotó un hombre que vino a la capital provincial desde Buenos Aires.

Foto: Elonce

“Al estar de vacaciones, todo es lindo. Hay que ver el lado lindo y disfrutar todo lo que se pueda”, comentó, antes de emprender un viaje corto a María Grande para visitar a una hermana.

Por otra parte, quedó impactado por las mejoras en la ciudad: “Está linda, mucho mejor desde que yo había venido hace tres años. La vi mucho mejor que en ese tiempo. Contento de que haya evolucionado, bajo mi punto de vista”.

Foto: Elonce

“Cerca del río es la salvación para los que podemos disfrutar. Son días agobiantes, es algo que no es normal. Gracias a Dios me tocó de vacaciones. Me pongo contento porque he venido en otras ocasiones a Entre Ríos y me tocan días feos”, concluyó.

Foto: Elonce

“Está muy linda el agua”, admitió un niño que jugaba con arena junto a otros amigos, que se encontraban en el agua.