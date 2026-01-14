Parador Arenas, un espacio que combina playa, gastronomía y buena música

REDACCIÓN ELONCE
El espacio funciona todos los días con una variada propuesta de comidas y bebidas a precios accesibles. Desde el parador destacaron a Elonce la puesta en valor del balneario y anticiparon la Fiesta de la Playa Thompson prevista para este 24 y 25 de enero.
La cantina del parador Arenas se encuentra abierta de lunes a domingos, de 11 a 20, y ofrece una amplia variedad de opciones gastronómicas para quienes disfrutan de la playa del Thompson durante la temporada de verano.
El espacio ofrece sándwiches de milanesa, hamburguesas, pizzas y papas fritas, además de helados, tragos, cervezas y licuados, todo a precios módicos. Asimismo, dispone de mesas y sillas para que los visitantes puedan sentarse a comer o descansar mientras disfrutan de música ambiental.
“Queremos brindar un buen servicio en nuestras instalaciones”, expresó Gonzalo Molini, uno de los dueños del parador, quien además ponderó “la increíble puesta en valor de la playa del Thompson por parte de la Municipalidad de Paraná”, que permitió consolidar el balneario como uno de los espacios más convocantes del verano.
En ese marco, Molini también se refirió a la Fiesta de la Playa Thompson, que se realizará el sábado 24 y domingo 25 de enero, con entrada libre y gratuita, y estará destinada tanto a vecinos como a turistas que visiten la ciudad.
El evento comenzará ambos días desde las 9 de la mañana y es organizado de manera conjunta entre Masivo Producciones y la Municipalidad de Paraná. La propuesta incluirá música en vivo, actividades deportivas, espacios para las infancias, oferta gastronómica y distintas sorpresas a lo largo de las jornadas.
Entre los artistas confirmados se encuentran Mario Pereyra, quien se presentará el sábado, y La T y La M, que tocarán el domingo. Además, participarán Pont a Bailar, Enzo Barzola, Gabriela Isasi y Juan Manuel Bilat, en el marco de los shows de verano impulsados por la Comuna.
Desde la organización recordaron que no se permitirá el ingreso con conservadoras que contengan bebidas alcohólicas, como parte de las medidas dispuestas para el desarrollo del evento y el cuidado del espacio público.