Papá Noel visitó el Hospital San Roque y entregó regalos a los más pequeños

La magia de las fiestas y la Navidad llegó al Hospital San Roque, donde Papá Noel y colaboradores hicieron una visita muy especial a los niños que se encuentran internados. Recorrió las distintas salas y pasillos del nosocomio, repartió abrazos, regalos y mucha alegría.

Uno de los primeros encuentros emotivos entre Papá Noel y una de las pequeñas internadas, Gloria, de cuatro años, conmovió a todos. Mientras Papá Noel buscaba en su gran bolsa de juguetes el obsequio para ella, los presentes no pudieron evitar sonreír al ver la sorpresa que le generó a la niña la situación.

La pequeña recibió un jueguito muy colorido y aseguró: “Todavía no le escribí la cartita pero quiero maquillajes”.

La visita no fue solo para Gloria. En la misma sala, se encontraba otro niño, hincha de River, quien también recibió su regalo. Con una sonrisa, Papá Noel lo saludó y le dio la buena noticia: “Mira, ¡te dan el alta!”. El niño no dudó en responder con alegría, mientras Papá Noel lo invitaba a charlar. El pequeño contó que le pidió a Papá Noel “un reloj inteligente”.

Papá Noel, en tanto, expresó a Elonce que “me da alegría hacer esto. Quiero que tengan felicidad, los llevo en el corazón. Quiero que pasen una feliz Navidad junto a su familia, y capaz que mañana ya están de alta. Lo hago de corazón, hace 40 años que salgo a hacerlo”. Elonce.com