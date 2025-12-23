El coro solidario "Canto del corazón" entonó villancicos en el Hospital San Roque

REDACCIÓN ELONCE
En la víspera de la Navidad, el Hospital San Roque vivió un momento lleno de emoción gracias a una actividad organizada por el Coro Solidario Canto del Corazón. Este grupo, compuesto por voluntarios que brindan su tiempo y talento, realizó una jornada especial de villancicos y sorpresas para los niños que se encuentran internados en el nosocomio.
Silvia Galea, directora de este grupo vocal, compartió con Elonce el propósito de la actividad: “En diferentes hospitales estamos tratamos de llevar, desde hace un año, villancicos. Así comenzó este grupo vocal solidario, que tiene un doble objetivo. Por un lado, disfrutar de cantar para todos y, aparte, crear un espacio de solidaridad como el de hoy, que regalamos alegría con las canciones, pero también un ratito lindo”.
Además, agradeció a los voluntarios que, año tras año, se suman a la causa: “Nos acompaña la Asociación Civil Arco Iris, nuestra querida Gabi Pérez, que es la ayudante de Papá Noel, nuestro querido Mario Martínez, que va a estar repartiendo unas sorpresitas a los chicos que están internados, los chicos que están en la guardia. Quiero agradecer a cada uno de los que están acá por el tiempo que dedican al canto y a la solidaridad, sobre todo, esta alegría”.
Gabriela Pérez, conocida por su rol como ayudante de Papá Noel, se refirió a la importancia de este tipo de actividades: “Para mí es un placer enorme ver la sonrisa de los que más necesitan. Siempre venimos ayudando a Silvia, ya hace 4 años, y es un placer enorme ver la sonrisa de los chicos”.
La jornada también contó con la presencia de Campanas de Esperanza, junto a un grupo de chicos que dieron lucha y superaron el cáncer.
En medio de este ambiente festivo y lleno de cariño, Papá Noel hizo su tradicional aparición, saludando a los presentes con su característico bolso lleno de juguetes y golosinas.