Navegación segura en el río Paraná: instructor instó a consensuar las medidas y reforzar la capacitación

Prefectura Naval Argentina estableció una nueva disposición que delimitó zonas específicas para la práctica de deportes náuticos en el río Paraná, con el objetivo de ordenar la navegación y prevenir accidentes. La medida abarca actividades como kayak, stand up paddle (SUP), botes a remo y deportes a vela.

Al respecto, el instructor y guía de kayak y SUP, Guillermo Soldini, explicó a Elonce que la normativa definió áreas diferenciadas según el tipo de embarcación. “Se enmarcó una zona de navegación para botes a remo y tablas de SUP que va desde el Club Estudiantes hasta el Club Náutico, todo por la costa, desde el lado de Paraná o desde el lado de la isla”, indicó, y agregó que existen otras zonificaciones específicas para jet ski y deportes a vela.

Prefectura delimitó zonas habilitadas para deportes náuticos en Paraná

Según señaló, el espíritu de la medida apuntó a una convivencia ordenada entre las distintas disciplinas. “La idea es que haya una convivencia sana en el río para que no se produzcan accidentes”, expresó.

De hecho, uno de los puntos destacados de la normativa fue la obligatoriedad del uso de chaleco salvavidas. “Eso lo felicitamos, siempre recomendamos su uso. Es como el casco en la moto o el cinturón de seguridad en el auto”, sostuvo Soldini. La disposición también prohibió la navegación nocturna sin iluminación adecuada.

“Hay sectores que consideramos riesgosos”

Soldini detalló que desde la escuela de kayak y SUP “A Remarla” realizan actividades de kayak y SUP partiendo desde la zona del Thompson, donde también se organizan paseos y travesías. En ese marco, planteó algunas observaciones sobre las áreas definidas. “Hay sectores que consideramos riesgosos, como la zona del Puerto y los muelles, donde hay postes semisumergidos del antiguo puerto, donde navegar se complica”, explicó.

Navegación segura en el río Paraná: instructor instó a consensuar medidas y reforzar la capacitación

El referente señaló que se venía trabajando en instancias de diálogo con el municipio, el Consejo de Deporte y Prefectura Paraná para consensuar recomendaciones prácticas para todas las actividades náuticas. “Prefectura se adelantó con esta disposición, que creemos debería haberse consensuado un poco más”, sostuvo.

Capacitación y prevención

Desde el sector consideraron que, además de delimitar zonas, resulta clave reforzar la formación de quienes ingresan al río. “Más que prohibir, habría que recomendar y educar. Diferenciar al que recién se inicia del que tiene 20 o 30 años de experiencia en la navegación en el río”, afirmó Soldini.

En ese sentido, mencionó el crecimiento de la práctica de SUP. “Hoy comprás una tabla y salís al río sin preparación previa, y ahí se generan situaciones de riesgo”, advirtió, y remarcó la necesidad de cursos previos y capacitación continua.

“Nos sentimos más seguros en el río”

Finalmente, el referente subrayó que el río puede ser un espacio seguro si se respetan las normas. “Si conocés la dinámica del río, salís cuando el clima lo permite y respetás las reglas de navegación, nos sentimos más seguros en el río que en la ciudad”, expresó.

La nueva normativa comenzó a regir de cara a una temporada con alta demanda de actividades náuticas y abrió el debate sobre la necesidad de combinar regulación, consenso y capacitación para garantizar una navegación segura en el río Paraná.