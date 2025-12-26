Murió José Antonio Venturino, voz histórica del periodismo deportivo

Referente del periodismo deportivo de Paraná, dejó una huella imborrable en la radio y en la cobertura del fútbol y el básquet. Su estilo claro, respetuoso y apasionado marcó a generaciones de oyentes.
El periodismo deportivo despidió este jueves de Navidad a una de sus voces más reconocidas de Paraná. Falleció José Antonio Venturino, histórico comentarista deportivo, referente de las transmisiones radiales y figura destacada en la cobertura del fútbol y el básquet, especialmente en competencias locales, regionales y nacionales.
Venturino, conocido popularmente como “Jocho”, murió el 25 de diciembre a causa de una enfermedad terminal. Según se informó, hacía apenas dos meses le habían diagnosticado cáncer de estómago. A pesar de haber iniciado tratamiento, su estado de salud se agravó y finalmente falleció en las últimas horas.
Con una extensa trayectoria en los medios, Venturino se consolidó como una de las voces emblemáticas del periodismo deportivo paranaense. Fue una de las figuras centrales del ciclo “La Fiesta del Fútbol” durante la década de 1990, espacio desde el cual acompañó y analizó las campañas de Patronato y Atlético Paraná en distintas categorías del fútbol nacional.
Su estilo se caracterizó por el respeto por la palabra, el análisis preciso y una profunda pasión por el deporte. Colegas y oyentes coincidieron en destacar su capacidad para explicar el juego con claridad, sin estridencias, y con un marcado compromiso profesional.
Venturino también dejó su impronta en LT14 Radio General Urquiza, donde integró las históricas transmisiones de “Tribuna Deportiva”, uno de los programas más recordados del periodismo deportivo radial. Además, tuvo participaciones en televisión y formó parte de emisoras de frecuencia modulada como FM Río y FM Litoral, entre otras, informó Análisis
A lo largo de su carrera, fue testigo y narrador de momentos trascendentes del deporte regional, siempre con una mirada equilibrada y un profundo conocimiento de cada disciplina que comentaba. Su voz acompañó a miles de oyentes durante décadas, convirtiéndose en una referencia ineludible de las transmisiones deportivas.
La noticia de su fallecimiento generó un profundo pesar en el ambiente periodístico y deportivo. Mensajes de despedida y reconocimiento destacaron su calidad humana, su ética profesional y el legado que dejó en la radio.