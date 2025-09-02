Mujer cruzó el Túnel a pie: “se bajaron las barreras y se intervino de inmediato”

Este fin de semana, una mujer ingresó caminando al Túnel Subfluvial que conecta Paraná con Santa Fe en dirección a la capital santafesina. La escena fue registrada por un chofer de colectivo y el video rápidamente se viralizó en redes sociales.

Elonce dialogó con el director de Obras Civiles, Sergio Espinoza, quien relató: “Fue un fin de semana distinto para nosotros. Es la primera vez que vimos a una persona caminando por la calzada y claramente disparó todas las alarmas”.

Cómo se activó el protocolo

Espinoza explicó que la mujer ingresó por la boca del túnel del lado Paraná. “Se bajaron las barreras y se intervino de inmediato. El procedimiento consiste en cerrar los accesos en ambos peajes y esperar que se descomprima el tránsito que ya estaba dentro del túnel”, detalló.

Tras la interrupción de la circulación, un camión de auxilio ingresó al viaducto para asistir a la mujer. “Se logró que accediera a ser trasladada y se la dejó en manos de la Policía de Entre Ríos en la cabecera paranaense”, precisó el funcionario.

Según señalaron trabajadores del lugar, la mujer “no estaba en sus cabales”, lo que explicaría el motivo de su accionar.

Investigación administrativa

El director de Obras Civiles confirmó que se abrió un sumario administrativo interno. “Es un procedimiento que lleva su tiempo, pero la voluntad de los directores es cerrar con la comunidad qué pasó realmente y describirlo cuando se tengan los resultados de la investigación”, indicó Espinoza.

Asimismo, destacó la rapidez de los trabajadores: “El accionar fue inmediato y adecuado. En cuestión de segundos se aplicaron las medidas previstas en el protocolo de emergencia”.

Coincidencias con las obras en marcha

El episodio ocurrió en medio de trabajos de mantenimiento que actualmente se ejecutan en el túnel. “El operador de comando y el personal de tránsito estaban atentos al cambio de mano por la obra de bacheo. Fue un escenario coincidente que también influyó en la atención de la situación”, aclaró Espinoza.

Entre las obras en curso, mencionó la inyección de materiales hidroactivos en las juntas de los tubos, la adecuación de cañerías de filtración y el plan de bacheo, que demandará una inversión superior a los 550 millones de pesos. “Estamos en un 70% de avance en la losa de rodamiento de ambas cabeceras”, aseguró.