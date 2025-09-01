 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Insólito episodio en la conexión Paraná–Santa Fe

Mujer cruzó a pie el Túnel Subfluvial: "Evadió los controles del lado de Paraná", aseguró testigo

El hecho ocurrió este fin de semana cuando una persona ingresó de manera peatonal al Túnel Subfluvial. Un chofer de colectivo relató a Elonce cómo se encontró con la insólita situación que fue registrada en un video.

1 de Septiembre de 2025
Mujer cruzó a pie el Túnel Subfluvial / Julio Gervasoni
Mujer cruzó a pie el Túnel Subfluvial / Julio Gervasoni Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Un insólito episodio se registró este fin de semana en el Túnel Subfluvial que une Paraná con Santa Fe, cuando una mujer ingresó caminando en sentido hacia la capital santafesina. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Elonce dialogó con un testigo del hecho, un chofer de una empresa de transporte de Cerrito, Julio Gervasoni, quien se encontraba trasladando a un contingente de jóvenes hacia Paraná cuando se topó con la situación. “Pensamos que era un animal, pero cuando se acercó vimos que era una persona caminando por la calzada, en medio de los vehículos”, relató.

Mujer cruz&oacute; a pie el T&uacute;nel Subfluvial
Mujer cruzó a pie el Túnel Subfluvial

El conductor explicó que decidió frenar la unidad, que transportaba a 46 pasajeros, hasta que la mujer cruzó. “No sabíamos cuáles eran sus intenciones, así que esperamos a que terminara de pasar y luego avisamos en las cabinas de peaje del Túnel Subfluvial”, agregó.

 

La mujer transitaba por la calzada, sin utilizar el pasillo lateral de mantenimiento, lo que representó un riesgo tanto por la circulación vehicular como por la acumulación de gases en el interior del Túnel Subfluvial.

 

"Evadió los controles del lado de Paraná", aseguró el colectivero, que fue testigo del insólito episodio. "Esta persona pasó mirando fijo hacia adelante, sin prestar atención a nada. Por eso, el colectivo quedó detenido en el lugar donde paramos, porque en esas circunstancias cualquier cosa podía llegar a pasar", estimó.

 

Tras la advertencia, personal del Túnel Subfluvial dio intervención a la Policía para evitar que la situación se repitiera. “En casi 50 años como chofer nunca me había pasado algo así”, resumió Gervasoni sobre el episodio.

Mujer cruzó a pie el Túnel Subfluvial: "Evadió los controles del lado de Paraná", aseguró testigo

Temas:

Túnel Subfluvial Paraná Santa Fe Tránsito seguridad vial video viral
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso