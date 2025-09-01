Mujer cruzó a pie el Túnel Subfluvial: "Evadió los controles del lado de Paraná", aseguró testigo

Un insólito episodio se registró este fin de semana en el Túnel Subfluvial que une Paraná con Santa Fe, cuando una mujer ingresó caminando en sentido hacia la capital santafesina. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Elonce dialogó con un testigo del hecho, un chofer de una empresa de transporte de Cerrito, Julio Gervasoni, quien se encontraba trasladando a un contingente de jóvenes hacia Paraná cuando se topó con la situación. “Pensamos que era un animal, pero cuando se acercó vimos que era una persona caminando por la calzada, en medio de los vehículos”, relató.

Mujer cruzó a pie el Túnel Subfluvial

El conductor explicó que decidió frenar la unidad, que transportaba a 46 pasajeros, hasta que la mujer cruzó. “No sabíamos cuáles eran sus intenciones, así que esperamos a que terminara de pasar y luego avisamos en las cabinas de peaje del Túnel Subfluvial”, agregó.

La mujer transitaba por la calzada, sin utilizar el pasillo lateral de mantenimiento, lo que representó un riesgo tanto por la circulación vehicular como por la acumulación de gases en el interior del Túnel Subfluvial.

"Evadió los controles del lado de Paraná", aseguró el colectivero, que fue testigo del insólito episodio. "Esta persona pasó mirando fijo hacia adelante, sin prestar atención a nada. Por eso, el colectivo quedó detenido en el lugar donde paramos, porque en esas circunstancias cualquier cosa podía llegar a pasar", estimó.

Tras la advertencia, personal del Túnel Subfluvial dio intervención a la Policía para evitar que la situación se repitiera. “En casi 50 años como chofer nunca me había pasado algo así”, resumió Gervasoni sobre el episodio.