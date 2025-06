Militantes del PJ marchan en Paraná para rechazar la condena a Cristina Fernández 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a seis años de prisión para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al rechazar por unanimidad los recursos presentados por su defensa en la causa por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz.

La noticia generó una ola de reacciones a favor y en contra de todo el arco político y social.

En este marco, autoridades partidarias, agrupaciones justicialistas y sindicatos se convocaron este jueves en la sede Paraná del partido Justicialista y marcharon para manifestar su apoyo a Fernández.

A partir de las 16 los militantes fueron llegando a calle 9 de julio y desplegaron una bandera argentina en el frente, para iniciar la marcha hasta el edificio que la Justicia Federal tiene en calle 25 de mayo de la capital entrerriana.

Entre los presentes, estaba la ex intendenta de Paraná y actual diputada nacional, Blanca Osuna quien manifestó a Elonce su respaldo a la convocatoria: “Sin duda, la alegría de reencontrarnos con muchos compañeros y la fuerza de una etapa distinta que se abre para la Argentina en general, y para Entre Ríos en particular. Esta demostración de unidad convoca no solo a los peronistas, sino a todos los que creen que lo que está en riesgo es la democracia”.

Militantes del PJ rechazan la condena firme contra la ex presidenta

Osuna aseguró que la condena contra Cristina Fernández responde a motivaciones políticas: “Lo que han hecho con Cristina tiene más que ver con una venganza que con justicia. La quieren barrer del mapa porque defendió a quienes más necesitan un Estado presente. Pero no van a poder con nosotros. El peronismo ya se repuso de proscripciones y lo volverá a hacer”.

En la misma línea, Jorge Vázquez, presidente del Consejo Departamental del PJ Paraná, explicó que “esto es una construcción de distintas organizaciones políticas del Frente Nacional y Popular, con el acompañamiento de ciudadanos de a pie que ven en este fallo un mensaje disciplinador por parte del Poder Judicial”.

“El acto es un desagravio. Nos dirigimos desde el PJ hasta los tribunales, donde se leyó un documento común. Luego volvimos a nuestras casas porque esto continúa. Es un largo transitar”, expresó Vázquez, quien también resaltó el carácter pacífico y democrático de la movilización.

Entre los presentes, también participó la docente Analía Matas, quien expresó su indignación por la sentencia: “Me parece fantástico que podamos unirnos en desagravio a la proscripción de la compañera Cristina. Tendríamos que ser cada vez más, porque se ha cometido una gran injusticia. No fue un juicio jurídico, fue un juicio político”.

Un joven militante también compartió su visión con Elonce: “La finalidad es defender el Estado de Derecho y el derecho del pueblo a elegir a quien quiera, sin que tres jueces —un triunvirato judicial— decidan por todos nosotros. ¿Existe eso en otro país? Nosotros reclamamos por nuestros derechos, que están en la Constitución”.