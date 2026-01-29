Más de 200 adultos mayores disfrutan de la colonia de vacaciones municipal en Club Neuquén

REDACCIÓN ELONCE
Desde hace casi 15 años, el Club Neuquén se ha convertido en un lugar de encuentro y recreación para los adultos mayores de la ciudad, gracias a la Colonia de Adultos Mayores impulsada por la Municipalidad. En esta edición, más de 200 adultos mayores disfrutan de actividades pensadas para promover la salud y el bienestar.
Betiana Brunengo se refirió a la importancia de esta colonia que, año tras año, sigue creciendo en participación y organización: "Esto comenzó hace casi 15 años, y cada año lo vamos mejorando. Gracias al apoyo de Rosario Romero, quien nos ha brindado una gran ayuda, hoy tenemos 200 personas que participan activamente de esta colonia. Las actividades incluyen caminatas y una variada oferta de ejercicios físicos, siempre con el objetivo de mantenerlos activos y socialmente integrados", expresó a Elonce.
La colonia tiene lugar todos los días de 8 a 12, y es allí donde los adultos mayores participan de actividades como caminatas, gimnasia y hasta clases de zumba, todas adaptadas a sus capacidades físicas y necesidades.
Sebastián, el encargado de las clases de actividad física, destacó el compromiso de los participantes: "Cada día traen más energía que la que nosotros tenemos. La verdad, es un placer trabajar con ellos porque se entregan al máximo, y eso hace que las jornadas sean muy especiales".
La jornada comienza con una caminata de calentamiento, seguida de diversas actividades que apuntan a mantenerlos en movimiento y fomentar su bienestar. Según se indicó, la integración social es uno de los puntos más destacados de este programa. Los adultos mayores, muchos de ellos provenientes de distintas zonas de la ciudad, se encuentran con un espacio que promueve no solo la actividad física, sino también la socialización y el entretenimiento.
Durante la mañana, se realizan varias actividades grupales, y al finalizar la jornada, se les ofrece una merienda para compartir, creando un ambiente de camaradería y amistad. La rutina no solo está pensada para el bienestar físico, sino también para el emocional, fomentando la interacción entre los participantes.
José Antonio, uno de los participantes de la colonia, expresó: "Venimos a disfrutar de las actividades, a hacer gimnasia y también a divertirnos. Siempre tenemos ganas de participar, y el ambiente es muy bueno, todos nos llevamos bien". Como él, muchos de los asistentes comentaron lo mucho que disfrutan no solo de las actividades físicas, sino también del espacio social que se genera entre los adultos mayores del programa.
El Club Neuquén se convierte, de esta manera, en un punto clave para la integración social de los adultos mayores de la ciudad. Las instalaciones del club, sumadas a la organización de las actividades, logran generar un entorno propicio para que cada participante viva una experiencia enriquecedora, tanto física como emocionalmente.