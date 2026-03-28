Marcha docente: Bagnat pidió investigar la agresión a manifestantes

El presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, se refirió a los incidentes registrados durante la marcha docente en Paraná, donde manifestantes denunciaron haber sido agredidos con piedrazos desde un edificio público. El funcionario aseguró que tomó conocimiento del hecho a través de la prensa y sostuvo que solicitó que se realice la denuncia para que la Justicia investigue lo ocurrido.

“Sabía que la marcha se había anunciado, pero no estaba al tanto del recorrido”, aclaró el funcionario y dio cuenta que, tras lo sucedido, se comunicó con dirigentes gremiales de AGMER para interiorizarse de la situación y ponerse a disposición.

En ese sentido, explicó en diálogo con Elonce el funcionamiento del edificio donde funciona la Caja de Jubilaciones, señalado por los manifestantes y remarcó que existen mecanismos de control que permitirían esclarecer lo sucedido. “A partir de las 13 horas todo el personal se retira y queda una guardia policial en la única puerta de acceso, con un libro de actas, donde está registrado quién entra y quién sale”, detalló.

Aclararon los hechos tras denuncias por agresión en marcha docente

Pedido de investigación

El funcionario insistió en la necesidad de avanzar con una investigación formal y remarcó su preocupación por lo ocurrido. “Le pedí por favor que hicieran la denuncia y que le transmitan mi preocupación a las personas que están involucradas. Estoy a disposición para acompañar en la investigación y que se esclarezca”, afirmó.

Asimismo, destacó que existen registros que podrían ser clave para identificar a los responsables. “Hoy que hay cámaras en todos lados, tiene que avanzarse cuanto antes”, sostuvo.

Bagnat también fue enfático al señalar que no habrá encubrimientos en caso de comprobarse responsabilidades dentro del ámbito estatal. Si se confirmara que fue un empleado del Estado, “tendrá todas las sanciones y también responsabilidad penal”, advirtió. Y aclaró que no cuenta con datos concretos sobre los autores de la agresión.

Por otra parte, el titular de la Caja de Jubilaciones señaló que el hecho se dio en un contexto de diálogo con los gremios docentes, en medio de discusiones sobre reformas previsionales. “El diálogo no tiene nada que ver con este hecho. Lo único que pido es que se aclare”, indicó.

En paralelo, Bagnat se refirió a la situación estructural del sistema previsional provincial y la necesidad de avanzar en reformas de fondo. “Estamos hablando de un sistema que hace años no cierra y que requiere decisiones a largo plazo para sostenerse”, explicó.

Finalmente, reiteró su compromiso con el esclarecimiento del hecho y la continuidad del diálogo con los distintos sectores involucrados. Elonce.com