Dos personas fueron heridas con piedrazos en medio de la marcha docente en Paraná

Un ataque con piedras en Paraná generó momentos de tensión este viernes por la tarde, en el marco de la movilización de antorchas encabezada por docentes en el centro de la ciudad. Durante la protesta, manifestantes denunciaron que fueron agredidos con objetos contundentes arrojados desde las alturas de un edificio.

El episodio fue registrado por los propios participantes de la marcha, quienes capturaron imágenes del momento posterior a la agresión y de las lesiones sufridas por uno de los docentes. La situación provocó alarma entre los presentes, que repudiaron el hecho en medio de la concentración.

Según pudo saberse, dos de los manifestantes resultaron heridos a raíz del impacto de las piedras.

Tensión en plena movilización

El ataque con piedras en Paraná ocurrió mientras se desarrollaba la marcha en reclamo por mejoras salariales y en rechazo a medidas del Gobierno provincial. La movilización, que había transcurrido de manera pacífica hasta ese momento, se vio abruptamente alterada por la agresión.

Testigos señalaron que los objetos fueron arrojados desde un edificio ubicado en la zona céntrica, lo que generó incertidumbre y preocupación entre quienes participaban de la protesta. Algunos docentes intentaron identificar el origen exacto del ataque, aunque no hubo confirmación oficial al respecto.

El hecho fue rápidamente difundido en redes sociales, donde circularon imágenes de las heridas y mensajes de repudio hacia lo ocurrido durante la jornada de protesta.

El comunicado de CTA tras la agresión

"Repudiamos la cobarde agresión que sufrieron nuestros compañeros y compañeros, a quienes le arrojaron piedras presuntamente desde el edificio de la Caja Jubilaciones mientras estaban movilizándose en la marcha docente. Dos compañeros resultaron heridos, con la fortuna de que resultaron en heridas menores", señaló.

"El clima de violencia y odio que se fomenta desde los discursos del poder tiene estas deslesables consecuencias. Llamamos a la reflexión al conjunto de la sociedad y exigimos al gobierno provincial el inmediato esclarecimiento de este hecho gravísimo", consideró.

Acerca de la agresión que recibieron trabajadores de la CTA, Abel Antivero sostuvo su rechazo. “Repudiamos ese acto de violencia y tenemos confirmado que los proyectiles vinieron desde el edificio de la Caja de Jubilaciones, donde lastimaron a dos compañeros, uno en el rostro a Víctor Hutt y en el brazo derecho a Ivana Rezett. Lamentamos esta situación, habla del clima de época. Nosotros no somos violentos y por supuesto repudiamos toda acción que tenga que ver en ese sentido”, puntualizó.