Manto de neblina cubre gran parte de Paraná: las fotos

Durante la mañana del jueves, una espesa neblina cubre calles, rutas y zonas rurales de Paraná. Elonce registra imágenes del fenómeno.
Una densa neblina cubre gran parte de la ciudad durante la mañana de este jueves 13 de noviembre y genera postales únicas. Desde las primeras horas del día, el fenómeno se hace visible sobre calles, avenidas, campos y rutas que rodean a la capital entrerriana.
En distintos sectores de Paraná, la niebla reduce notablemente la visibilidad, especialmente en accesos y zonas rurales. Esta condición dificulta la circulación vehicular y obliga a los conductores a transitar con mayor precaución.
Las imágenes captadas
Durante la mañana, Elonce registra impactantes fotografías del amanecer envuelto en neblina. Las imágenes muestran calles semivacías, contornos difusos y un paisaje teñido de tonos grisáceos, propios de los días con fuerte humedad ambiental.
Pronóstico
A partir de este jueves, el tiempo se mantendrá estable en la región central del país y se prevé un aumento progresivo de la temperatura. El viento soplará desde el norte y noreste, circulación que estará aportando aire cálido y húmedo, lo que favorecerá el ascenso sostenido de las marcas térmicas. La nubosidad será variable, aunque sin probabilidad de precipitaciones.
En Entre Ríos, las temperaturas subirán de manera gradual durante la jornada. Las máximas alcanzarán alrededor de 29°C, con viento del sector noreste que aportará humedad y generará un ambiente más pesado. Con la mejora de las condiciones ya visible en gran parte del centro del Litoral, los pronósticos anticipan que la estabilidad se extenderá hasta el fin de semana.
Viernes: estabilidad y ambiente templado
Para este viernes se anticipará cielo parcialmente cubierto, con una mínima de 16°C y una máxima estimada en 30°C. Por la noche, la temperatura rondará los 24°C. El viento soplará del noroeste con intensidad leve, aunque podrían presentarse ráfagas aisladas.
Sábado: aumento térmico y humedad
El sábado se presentará con cielo cubierto y temperaturas elevadas. Se prevé una máxima cercana a 31°C, acompañada por una mínima de 17°C. El viento del noreste se mantendrá entre leve y moderado, aportando humedad desde las primeras horas.
Domingo: cambio de condiciones y probabilidad de lluvias
Para el domingo se espera un cambio en el escenario meteorológico. El viento rotará al sudoeste y podrá intensificarse durante la tarde. Habrá probabilidad de lluvias intermitentes desde temprano, lo que provocará un leve descenso de las temperaturas. La mínima será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 27°C.