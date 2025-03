Lourdes Ivon evoluciona en el hospital San Martín y está fuera de peligro

Lourdes Ivon, de 22 años, fue encontrada el pasado martes luego de permanecer dos días desaparecida en la ciudad de Paraná.

Se había ido de su casa con la excusa de visitar a una amiga, pero esa visita nunca se concretó. Tras hacer la denuncia y luego de 48 horas de angustia, la hallaron dentro de un departamento del barrio CGT, propiedad de su familia.

La joven estaba inconsciente y sola dentro de la vivienda. Se trata de un inmueble deshabitado al que accedió por sus propios medios.

Además, en el interior del departamento estaba su bicicleta con la cual se había ido de la casa. La chica fue inmediatamente trasladada al hospital San Martín, donde permanece internada fuera de peligro. Todavía no declaró.

Cómo la encontraron

La joven había dejado de comunicarse con su familia el domingo por la noche. Debido a la desesperación de sus parientes por no saber sobre su paradero, dieron aviso al 911.

Fue entonces que tomó intervención la fiscal María del Huerto Felgueres, que con la colaboración de efectivos de la Comisaría 6ª y de la división Trata de Personas, lideró la búsqueda hasta encontrarla.

Lourdes Ivon vive con su tía en la zona de Avenida Ramírez y Avenida de las Américas, quien fue la que hizo la denuncia. A partir de los datos aportados, por orden de la fiscal, la Policía acudió a la casa con perros especializados en la búsqueda de personas para ver si aportaban alguna pista.

Luego, se relevaron cámaras de seguridad tanto municipales como privadas, y se entrevistó a toda la familia, incluida la mamá de la joven. El celular estaba apagado, por lo que fue más dificultoso dar con ella en un principio.

Lourdes al momento de ser trasladada al hospital

Sin embargo, fueron en esas declaraciones con los allegados con las que la fiscal obtuvo un dato clave: según le dijeron, la familia tiene dos propiedades que están deshabitadas y que se habían encargado ellos mismos de ir a constatar si no había ido a ese lugar.

Cuando la fiscal se entrevistó con los familiares, le dijeron que habían ido a esas viviendas pero no había nadie.

“Cuando nosotros pedimos la ubicación de la antena del teléfono celular, nos marcó un radio bastante amplio de acá de Paraná. Entonces, se le envió ese radio a los familiares para que dijeran si había algún lugar de confianza donde ella podría haber ido en ese radio. Ahí surgió uno de esos departamentos”, relató una fuente a INFOBAE.

Al entrevistarse nuevamente con la familia, la fiscal se enteró lo que en realidad pasó. Cuando los allegados a la joven fueron a la propiedad del barrio CGT, lo hicieron sin la llave porque no contaban con ella. Su búsqueda se limitó a tocar la puerta y preguntar desde afuera si había alguien allí. Como no recibieron respuesta, se retiraron del lugar.

Cuando surgió el dato de la antena del celular y que estaba dentro del radio de esa vivienda, la búsqueda se intensificó hasta que finalmente localizaron a un familiar que sí tenía la llave del departamento. Finalmente, ingresaron y hallaron a la joven inconsciente. Según las fuentes, entró sola a la propiedad y con una llave.

La desaparición

En un principio, se especuló que la chica podría haber ido a una fiesta, pero los detalles comenzaron a volverse confusos cuando su familia descubrió que la juntada que se mencionaba nunca ocurrió, y que no había estado en la casa de la amiga, como había dicho.

Según contó una prima, la joven había salido de su casa alrededor de las 17.40 del domingo, después de haber almorzado con su familia, en la zona de Avenida de las Américas y Ramírez.

Previo a ese día, “había tenido una pelea familiar, luego se fue a visitar a una amiga y terminó en una fiesta”, señaló.

Se dirigió a la casa de una amiga bajo la excusa de que pasaba a visitarla, pero no hubo más noticias de ella hasta la hora en que la tía le envió un mensaje cerca de las 21:00. La respuesta decía que no asistiría a la cena y que se quedaba a comer allí. “Mi mamá le mandó un mensaje” para saber “si venía a comer a la noche y ella le respondió que no, cerca de las 22”, sostuvo la prima.

El lunes, un amigo les informó que no estaba respondiendo sus mensajes ni llamadas, lo que generó una alarma inmediata en su familia, especialmente su tía y primos con quienes vive.