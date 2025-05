Los 120 años del CAE: "Es nuestra segunda casa", expresaron deportistas

Se llevó a cabo este lunes el acto de celebración por los 120 años de historia en el Club Atlético Estudiantes (CAE). En ese marco, jugadores y jugadoras de distintas categorías del club compartieron sus vivencias, destacando el rol fundamental que tiene en sus vidas deportivas y personales.

Desde las más pequeñas hasta los más experimentados, todos coinciden en que el club no es solo un lugar para entrenar y competir, sino un verdadero hogar donde forjan amistades, crecen como personas y disfrutan del deporte.

Una de las jugadoras de básquet se mostró especialmente agradecida por lo que el club representa: “El club nos ha dado muchas alegrías, todo lo que ganamos, lo que conseguimos, es una segunda casa para nosotras. Es el poder venir a entrenar, hacer amigos, ser parte. Por más que los triunfos no sean propios de las categorías, uno siente los colores y el club”, dijo a Elonce.

Otra jugadora agregó: “Al club le deseo lo mejor, es el club que siempre nos acompañó. Hemos pasado momentos muy lindos”. En el mismo tono, una joven basquetbolista compartió su felicidad por los logros vividos: “Me encantó cuando salimos campeonas. El club me regaló muchas amistades y momentos lindos”.

Incluso aquellas jugadoras que destacan lo simple y esencial de su rutina en el club también lo sienten como un lugar invaluable. “Me gusta venir a jugar al básquet y verme con mis amigas”, expresó una de ellas, mientras que otra resaltó el ambiente integrador del club: “Es un club que integra a todos, que te dan ganas de estar acá todo el día. Todo es buenísimo acá”.

Los más pequeños también se sienten parte de esta gran familia deportiva. Lucas, de 11 años, relató con entusiasmo: “Me gusta entrenar y todo, estar con mis amigos. Al club le deseo feliz cumple”.

En un tono similar, Nacho, quien se unió al club hace tres años, comentó: “El club me dio amigos. Vine hace unos tres años y me adapté súper bien, me aceptaron”. Por su parte, otro joven recordó su experiencia personal: “Es un club que me abrió siempre las puertas, ya hace varios años que estoy acá”.

Finalmente, el testimonio de una joven jugadora de vóley, que hoy es entrenadora en el club, cerró con una profunda reflexión sobre el impacto que el club tuvo en su vida: “El club es mi segunda casa. Hago deporte de toda la vida y hoy soy entrenadora”.

De esta manera, el club no es solo un espacio de formación deportiva, sino un pilar emocional y social, un lugar donde el deporte une, integra y da lugar a nuevas oportunidades para todos sus socios. Elonce.com