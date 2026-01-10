Litoral Stand Up Comedy se presenta esta noche con propuesta renovada

REDACCIÓN ELONCE
El staff de Litoral Stand Up Comedy invita a disfrutar de una noche de humor con material renovado y mucha energía, este sábado en cervecería Riera.
Esta noche, a partir de las 21:30, llega a Cervecería Riera una nueva propuesta de comedia con Litoral Stand Up Comedy. El evento será un show completo que promete sorprender a los asistentes con un repertorio renovado y mucha frescura para arrancar la temporada de stand up en la ciudad.
Lisandro Riera, uno de los artistas del evento, dialogó con Elonce y compartió algunos detalles sobre lo que los espectadores pueden esperar de esta velada: “Esperamos que el clima acompañe. Es el inicio de temporada de stand up, y un show completo en el que estamos todos. Abrir el año en enero está bueno porque significa que hay un lugar que nos recibe. Es una propuesta con material renovado para encarar el año bien arriba”, afirmó.
Un espacio al aire libre y a la gorra
El espectáculo se llevará a cabo en el pintoresco patio de la antigua casa de té, un espacio al aire libre que promete una atmósfera única para disfrutar de la comedia. En esta ocasión, el show será a la gorra, lo que brinda a los asistentes la posibilidad de disfrutar de la función a su propio ritmo, según sus posibilidades. “Invitamos a la gente a que se acerque y aproveche esta oportunidad. Recomendamos hacer la reserva para asegurarse un lugar”, añadió Riera.
El show no solo incluirá humor, sino también propuestas musicales y actoralmente frescas, con la intención de sorprender a quienes ya conocen el trabajo del grupo. El equipo de Litoral Stand Up Comedy ha renovado su material, buscando nuevas formas de conectar con el público y mantener la frescura que caracteriza al género.