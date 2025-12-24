Los niños disfrutan de la Colonia de vacaciones del Club Neuquén

REDACCIÓN ELONCE
En la víspera de Nochebuena, los chicos de la colonia de vacaciones del Club Neuquén, de Paraná, vivieron una jornada cargada de emoción, juegos y una especial visita esperada por todos: Papá Noel. Continúan con las inscripciones abiertas, supo Elonce.
Con decoraciones alusivas y actividades recreativas, la colonia se transformó en un escenario perfecto para que los pequeños disfrutaran del espíritu navideño.
La jornada comenzó con los niños participando en la decoración del árbol de Navidad y la creación de una bandera especial para la ocasión. "Hoy es una jornada especial", comentó a Elonce Juan Manuel Miguela, coordinador de la colonia, quien destacó que los chicos participaron activamente. "Estuvimos decorando nuestro árbol, haciendo la bandera. Además, tenemos una visita muy esperada, que está por llegar", añadió.
La visita de Papá Noel, quien traía consigo una bolsa llena de regalos, era el momento más esperado del día. "Estamos muy ansiosos esperándolo acá en la colonia", expresó el docente, mientras los niños no paraban de comentar sobre la llegada del personaje más esperado de la Navidad.
Carolina Benke, profesora, también se sumó a la charla y remarcó la importancia de este tipo de actividades en la vida de los niños. "Estamos agradecidos de estar aquí hoy, disfrutando de este día tan especial para los gurises", señaló. Y agregó: "La alegría es lo principal, que ellos la pasen bien, eso es lo que más nos importa. Hoy estamos todos pintados de colores porque estuvimos armando el árbol y disfrutando de este momento juntos".
Además, destacó la importancia de los valores de compartir y disfrutar en familia durante las fiestas. "El espíritu que vivimos aquí es el de la alegría por sobre todas las cosas. El compartir, el disfrute... que ellos la pasen bien, eso es lo principal para nosotros", comentó.
La colonia sigue con las inscripciones abiertas. "Es para niños de cinco y hasta 11 años, divididos por grupos. Hoy en día tenemos más o menos 24 chicos, divididos por grupos. La colonia funciona de lunes a viernes, de 9 a 13, y está abierta tanto para socios como para no socios", explicó Miguela. Elonce.com