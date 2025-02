Juan Manuel Bilat: “Me encanta poder seguir recorriendo con todos estos gurises entrerrianos las latitudes de la provincia”

El Pre Mate tuvo lugar este jueves con la presentación de las diferentes categorías musicales, que definiría un lugar en la Fiesta Nacional. Además de los que buscaban ganar la competencia, se dio lugar a la presentación musical de Juan Manuel Bilat. En primer lugar, reaccionó: “Estoy feliz de tocar en Paraná. Vienen pasando cosas muy lindas con el grupo. Venir de vuelta a Paraná, encontrarnos con este público increíble en esta previa de la Fiesta del Mate es hermoso, son regalos de la vida”.

“Me encanta tocar el acordeón y en Paraná. No entra la felicidad que tengo de tocar aquí. Gracias a la Municipalidad por permitirnos traer nuestra música a Paraná”, expresó el músico.

Posteriormente, el oriundo de Colonia Avellaneda detalló cómo seguirá su gira: “Estamos en una etapa muy linda. Hay un montón de fechas: mañana nos vamos a Corrientes, el sábado en Piedras Blancas y Federal, el miércoles nos vamos a Colón, después a Villaguay, Jubileo, Feliciano y un montón de lugares”.

Foto: Elonce

En otro tramo de la entrevista, el artista comentó: “En el medio de todo eso, estamos armando nuestra nueva gira, que seguramente para fines de marzo va a estar preparada. Ya empiezan a sonar temas nuevos y me encanta el trabajo que se hace en la banda. Todas las semanas nos juntamos a ensayar y seguir en esa búsqueda musical. Cada vez estamos más conformes de lo que hacemos, nos gusta seguir encontrando sonidos. Estamos haciendo un hermoso trabajo junto a Gabriel Martínez y Mateo Tano, quienes son los que dirigen desde lo musical. Me encanta poder seguir recorriendo con todos estos gurises entrerrianos las latitudes de esta provincia, pero también de nuestro país. Estoy muy feliz esperando la nueva gira y también reencontrándonos con la gente. Hay un montón de fechas y estamos trabajando. Lo más importante es el reencuentro con la gente. Voy a los festivales, que están llenos y me llena de alegría que la gente se convoca a vivir un poco de cultura”.

“Me encanta el trabajo que hace cada músico que sube al escenario del Pre Mate y también ver cómo cada uno de los gurises va buscando su lugar en este terreno. Es importante que sigan trabajando”, concluyó en su mensaje.