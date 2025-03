Joven desaparecido en el Borde Costero: la familia pide nafta para las lanchas para continuar la búsqueda

Alberto Daniel Espeleta, el joven desaparecido en el Borde Costero, realizó un pedido de solidaridad a la comunidad de Paraná para continuar con la búsqueda.

Susana, madre del joven desaparecido en el Borde Costero, relató: “Pedí ayuda porque hay gente que tiene lanchas y necesita combustible. Nosotros no tenemos medio para prestar a ellos. Necesitamos que si la gente de Paraná puede donar nafta para que ellos puedan recorrer el río porque es la única ayuda que tenemos porque la Prefectura tiene un solo barco y no tienen otra cosa para buscarlo”.

Susana, madre del joven desaparecido. Foto: Elonce

La mujer, en esa medida, comentó que estarán a la espera de la ayuda de los vecinos de Paraná: “Nosotros vamos a estar hasta la hora que se pueda. Así sea hasta mañana el que pueda nos vamos a quedar acá, fuera de la Sala Mayo para que la gente pueda venir y colaborar con combustible para las lanchas mañana temprano que quieren salir a buscar”.

Priscila Zarate, hermana de Alberto, brindó una vía de comunicación: “El número de teléfono es 3435323171”.

Priscila Zárate, hermana del joven desaparecido. Foto: Elonce

“Anoche estuvimos haciendo recorrido, pero no encontramos nada y nos volvimos porque no se podía subir nada porque en el Parque Costero no hay luz ni nada. Alumbrábamos con los celulares porque no se veía nada en realidad”, argumentó sobre la búsqueda.

Sobre el momento exacto de su desaparición, opinó: “Él estaba sobre una cubierta para que ellos no se pasaran para el otro lado. En ningún momento escuchamos ningún ruido de que él se haya tirado al agua ni nada. No escuchamos nada y fue un segundo que nos dimos vuelta para hacerle de comer y no lo vimos más”.

Sobre los comentarios de los vecinos, detalló que no vieron nada y que “ellos se ofrecieron para buscarlo. Lo estuvieron buscando por la zona y no encontraron nada tampoco”.

“No, desde que estoy acá no he tenido diálogo con ellos ni nada. Yo cuando llegué a las siete de la mañana pregunté, me dijeron que iban a ver si podían salir a buscar para aquellos lados, pero nada más no se han acercado a preguntarme y la policía tampoco”, resaltó.