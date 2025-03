Buscan por tierra y agua a joven desaparecido en Borde Costero: “estamos desesperados”

La familia de Alberto Daniel Espeleta, un joven de 28 años que desapareció ayer en la zona del Parque Costero de Paraná, solicita ayuda urgente para continuar con la búsqueda. La madre de Daniel, Susana Espeleta, expresó su desesperación en declaraciones a Elonce: “Estamos desesperados”, afirmó, haciendo un llamado a la comunidad para que se sume a los esfuerzos de búsqueda.

El incidente ocurrió cuando el joven, junto a su familia, se encontraba pescando específicamente en calle Pedro Londero al final, en el Borde Costero. Según los testimonios familiares, alrededor de las 14 horas de ayer lo perdieron de vista y desde entonces no saben nada de él.

El lugar de la búsqueda

La madre contó cómo sucedieron los hechos: “Fuimos a pasar el día en el borde costero y, mientras yo estaba haciendo unas hamburguesas, mi hijo estaba en la orilla. En un momento, él desapareció. No sabemos si se cayó al agua o si se fue por el campo ”. La madre de Alberto también destacó que su hijo padece una discapacidad, lo que aumenta la preocupación y la urgencia de encontrarlo.

Alberto Daniel Espeleta

"Pedimos ayuda para buscarlo porque Prefectura tiene solo una lancha y una moto. Necesitamos más recursos para poder encontrarlo. Queremos que la gente se solidarice y nos ayude porque estamos desesperados", agregó Susana. La mujer detalló que, al momento de su desaparición, Alberto vestía un pantalón negro con rayas anaranjadas de Los Naranjitos.

Susana Espeleta

Además, Susana expresó su inquietud por la falta de respuestas claras en la búsqueda. "No sabemos qué pasó. Si él hubiera caído al agua, habríamos escuchado algún ruido, pero no pasó nada de eso. La Prefectura está buscando, pero no tienen muchos recursos", explicó.

Por su parte, la hermana de Alberto, Priscila Zárate, también hizo un llamado urgente a la comunidad: “Reforzamos el pedido de colaboración, especialmente con lanchas y combustible. Se lo vamos a agradecer porque no estamos viendo que lo estén buscando de manera efectiva. Queremos que alguien haga algo, no sabemos a dónde disparar”.

Priscila Zárate

Priscila invitó a todos los que tengan lanchas a unirse a la búsqueda, pidiendo que recorran una zona más amplia. “El que tenga lancha que salga y recorra una zona más amplia”, concluyó.

Los familiares de Alberto Daniel Espeleta agradecen cualquier tipo de colaboración. Para quienes deseen ayudar, pueden comunicarse al número 155 323171 o a través de las redes sociales de Priscila Zárate.