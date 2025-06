Paranaense hincha de Platense vivió la histórica consagración en Santiago del Estero

Platense se consagró campeón del Torneo Apertura por primera vez en su historia y, desde Santiago del Estero, un paranaense, hincha fervoroso del “Calamar” vivió la consagración con una mezcla de incredulidad y felicidad.

En diálogo con Elonce, Santiago Reggiardo contó que “fue una alegría terrible, increíble lo que vivimos anoche. Totalmente inesperado”, expresó en referencia a la final. En el año 2023, este fanático se hizo conocido por ser el único en la capital entrerriana que festejó el ascenso en las escalinatas de la Catedral.

Paranaense celebró el histórico título de Platense

“Fui a la cancha y pude disfrutar de la consagración de Platense, nuestro primero título fue una cosa de locos, sinceramente”, relató el paranaense de 54 años, quien viajó al estadio Madre de Ciudades acompañado por su familia: “Son fanáticos de Platense como yo y allá nos encontramos con varios hinchas del interior del país que conozco; fue una fiesta terrible”, relató con entusiasmo.

Un fanático desde los 12 años

Reggiardo recordó que su pasión por Platense nació en la infancia: “Soy hincha desde los 12 años. El abuelo de un amigo era hincha del Calamar y jugaba. Me gustó el club, la camiseta, y me fanaticé. Desde entonces, lo he seguido en las buenas y en las malas, que hemos tenido varias”.

Sobre cómo se vive esa pasión a la distancia, reflexionó: “Obviamente que somos pocos. No soy el único, aunque no somos más de cinco o seis en Paraná. Para nosotros esto es un logro, casi como ganar el campeonato”.

El fanático destacó el proceso del club: “En 2018 volvimos de la Primera B Metropolitana, al Nacional B, estábamos en el tercer nivel del fútbol argentino. En 2021 ascendimos, en menos de 10 años pasamos a salir campeones. Es algo increíble”.

Atribuyó el éxito al trabajo colectivo y a la conducción técnica: “Armaron un grupo muy unido, sin grandes nombres, pero se notaba que había algo especial. La dupla técnica hizo un trabajo tremendo”, afirmó.

Sobre el futuro en torneos internacionales, se mostró entusiasmado: “Es la primera vez que vamos a jugar la Libertadores, nunca jugamos ni la Sudamericana. Todo lo que venga será un sueño más. A los partidos de local voy a ir, y alguno de visitante si se puede viajar también; vamos a seguir soñando”. Elonce.com