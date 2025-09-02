Niños de dos categorías de Club Toritos de Chiclana juntan fondos para viajar a un torneo interprovincial

REDACCIÓN ELONCE
El Club Toritos de Chiclana es noticia: un grupo de jóvenes futbolistas se prepara con entusiasmo para participar en un importante torneo interprovincial en la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, el 9 de octubre. Sin embargo, el sueño deportivo pende de un hilo: necesitan ayuda económica, sponsors y apoyo logístico para concretar el viaje.
“Estamos preparando todo para el 9 de octubre. Es un campeonato que se realiza desde hace muchos años y, para ellos, es su primera experiencia fuera de la provincia. Así que es importantísimo el tema de la colaboración, de los sponsors, de lo que sea para poder lograr el viaje”, explicó a Elonce Gastón Rómulo, director del club.
Además del costo de inscripción, los principales desafíos son el traslado en colectivo, la alimentación y otros gastos logísticos. “Todavía no tenemos nada, estamos averiguando todo eso, el tema del traslado, estamos en eso”, agregó Rómulo.
Un equipo que crece paso a paso
A pesar de los desafíos, el club mantiene viva la ilusión. “Tenemos casi toda la grilla completa de categorías y venimos bien. Nos faltan algunos chicos, obviamente vamos sumando de a poquito, pero estamos en liga”, destacó el entrenador.
Los protagonistas, los chicos de las categorías 2013 y 2015, mostraron su entusiasmo por el posible viaje y las ganas de representar a su club en otra provincia.
Cómo colaborar con Toritos de Chiclana
La comunidad del club empezó a moverse, pero toda ayuda es bienvenida. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de aportes económicos o mediante publicidad en el club. “Estamos buscando publicidades que nos quieran donar, más que nada por el tema de la comida y el transporte”, dijo Rómulo.
Teléfono de contacto: 3434477202
Alias para transferencias: torneosla15
Titular: Gastón Rómulo