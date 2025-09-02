 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Niños de dos categorías de Club Toritos de Chiclana juntan fondos para viajar a un torneo interprovincial

Los chicos de las categorías 2013 y 2015 se preparan para su primera experiencia fuera de la provincia, pero necesitan sponsors y ayuda económica para poder viajar a Sunchales. Piden colaboración, supo Elonce.

2 de Septiembre de 2025
Toritos de Chiclana
Toritos de Chiclana

REDACCIÓN ELONCE

El Club Toritos de Chiclana es noticia: un grupo de jóvenes futbolistas se prepara con entusiasmo para participar en un importante torneo interprovincial en la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe, el 9 de octubre. Sin embargo, el sueño deportivo pende de un hilo: necesitan ayuda económica, sponsors y apoyo logístico para concretar el viaje.

 

“Estamos preparando todo para el 9 de octubre. Es un campeonato que se realiza desde hace muchos años y, para ellos, es su primera experiencia fuera de la provincia. Así que es importantísimo el tema de la colaboración, de los sponsors, de lo que sea para poder lograr el viaje”, explicó a Elonce Gastón Rómulo, director del club.

 

Además del costo de inscripción, los principales desafíos son el traslado en colectivo, la alimentación y otros gastos logísticos. “Todavía no tenemos nada, estamos averiguando todo eso, el tema del traslado, estamos en eso”, agregó Rómulo.

 

 

Un equipo que crece paso a paso

 

A pesar de los desafíos, el club mantiene viva la ilusión. “Tenemos casi toda la grilla completa de categorías y venimos bien. Nos faltan algunos chicos, obviamente vamos sumando de a poquito, pero estamos en liga”, destacó el entrenador.

 

Los protagonistas, los chicos de las categorías 2013 y 2015, mostraron su entusiasmo por el posible viaje y las ganas de representar a su club en otra provincia.

 

 

 

Cómo colaborar con Toritos de Chiclana

 

La comunidad del club empezó a moverse, pero toda ayuda es bienvenida. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de aportes económicos o mediante publicidad en el club. “Estamos buscando publicidades que nos quieran donar, más que nada por el tema de la comida y el transporte”, dijo Rómulo.

 

Teléfono de contacto: 3434477202

Alias para transferencias: torneosla15

Titular: Gastón Rómulo

 

 

 

 

 

 

La categoría 2013 de Toritos de Chiclana busca poder conseguir su sueño de viajar a un torneo

Temas:

Toritos de Chiclana ayuda económica Santa Fe torneo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso