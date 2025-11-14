 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Folclore, mate y literatura: Jardín Consejito festejó la Semana de la Tradición

"Se buscó resignificar la figura de Hernández, que escribió el Martín Fierro, que engrandece la literatura argentina", explicaron. Compartieron mate, pastelitos, empanadas y música.

14 de Noviembre de 2025
Día de la Tradición
Día de la Tradición

REDACCIÓN ELONCE

"Se buscó resignificar la figura de Hernández, que escribió el Martín Fierro, que engrandece la literatura argentina", explicaron. Compartieron mate, pastelitos, empanadas y música.

El Jardín Consejito festejó la Semana de la Tradición con diversas actividades que buscaron resaltar la importancia de la cultura y los valores argentinos.

 

Patricia Ledesma, comentó a Elonce que “ha sido una semana donde se han preparado distintas actividades con todas las salitas. Se hizo el cierre con una muestra de todo lo realizado. Participaron hasta los más chiquitos, que tienen 2 años”.

 

 

“Dentro de la propuesta que realizaron las seños, se buscó resignificar la figura de Hernández, que escribió el Martín Fierro, que engrandece la literatura argentina, la figura de los gauchos, el defender sus derechos”, dijo.

 

Asimismo, remarcó que el objetivo es “resaltar los valores, las costumbres argentinas: el mate, las comidas tradicionales, pastelitos, empanadas, la música. Nos acompañó un ballet y Parientes del Mar. Nos acompañaron los papás”, dijo. Elonce.com

 

 

Semana de la Tradición en el Jardín Consejito

Temas:

jardín Consejito música literatura valores Mate Martín Fierro folclore
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso