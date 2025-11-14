Folclore, mate y literatura: Jardín Consejito festejó la Semana de la Tradición

REDACCIÓN ELONCE
"Se buscó resignificar la figura de Hernández, que escribió el Martín Fierro, que engrandece la literatura argentina", explicaron. Compartieron mate, pastelitos, empanadas y música.
El Jardín Consejito festejó la Semana de la Tradición con diversas actividades que buscaron resaltar la importancia de la cultura y los valores argentinos.
Patricia Ledesma, comentó a Elonce que “ha sido una semana donde se han preparado distintas actividades con todas las salitas. Se hizo el cierre con una muestra de todo lo realizado. Participaron hasta los más chiquitos, que tienen 2 años”.
“Dentro de la propuesta que realizaron las seños, se buscó resignificar la figura de Hernández, que escribió el Martín Fierro, que engrandece la literatura argentina, la figura de los gauchos, el defender sus derechos”, dijo.
Asimismo, remarcó que el objetivo es “resaltar los valores, las costumbres argentinas: el mate, las comidas tradicionales, pastelitos, empanadas, la música. Nos acompañó un ballet y Parientes del Mar. Nos acompañaron los papás”, dijo. Elonce.com