Finalizó la reparación de cañería distribuidora de agua potable sobre avenida Blas Parera

Gradual y progresivamente a lo largo de la tarde se irá restableciendo el servicio en el área comprendida entre calles Ayacucho, Almafuerte, López Jordán y Don Bosco, y zonas aledañas, informaron fuentes municipales.
Cerca de las 17, personal municipal de Obras Sanitarias concluyó la reparación de una cañería distribuidora de agua potable de 150 milímetros, sobre avenida Blas Parera, en inmediaciones al cruce con la colectora de avenida Circunvalación José Hernández.
Gradual y progresivamente a lo largo de la tarde se irá restableciendo el servicio en el área comprendida entre calles Ayacucho, Almafuerte, López Jordán y Don Bosco, y zonas aledañas. En algunos sectores de ese sector se pudieron registrar casos de baja presión durante el avance de los trabajos.