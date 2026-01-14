 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Servicios Públicos

Finalizó la reparación de cañería distribuidora de agua potable sobre avenida Blas Parera

Gradual y progresivamente a lo largo de la tarde se irá restableciendo el servicio en el área comprendida entre calles Ayacucho, Almafuerte, López Jordán y Don Bosco, y zonas aledañas, informaron fuentes municipales.

14 de Enero de 2026
Cañería distribuidora de agua potable
Cañería distribuidora de agua potable Foto: Elonce

Gradual y progresivamente a lo largo de la tarde se irá restableciendo el servicio en el área comprendida entre calles Ayacucho, Almafuerte, López Jordán y Don Bosco, y zonas aledañas, informaron fuentes municipales.

Cerca de las 17, personal municipal de Obras Sanitarias concluyó la reparación de una cañería distribuidora de agua potable de 150 milímetros, sobre avenida Blas Parera, en inmediaciones al cruce con la colectora de avenida Circunvalación José Hernández.

 

Gradual y progresivamente a lo largo de la tarde se irá restableciendo el servicio en el área comprendida entre calles Ayacucho, Almafuerte, López Jordán y Don Bosco, y zonas aledañas. En algunos sectores de ese sector se pudieron registrar casos de baja presión durante el avance de los trabajos.

Finalizó la reparación de cañería distribuidora de agua potable sobre avenida Blas Parera

Temas:

Obras Sanitarias agua potable
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso