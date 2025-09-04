Fiesta del Día del Niño en Anacleto Medina reunirá a mil chicos con juegos y espectáculos

REDACCIÓN ELONCE
La Plaza Juan José Valle, ubicada en las calles Los Chanas y Luis Palmas del barrio Anacleto Medina Sur, será el escenario de una gran fiesta por el Día del Niño este domingo 7 de septiembre desde las 14. La actividad forma parte del Mes de las Infancias que organiza la Municipalidad de Paraná en distintos barrios de la ciudad.
Integrantes de la Fundación Compromiso Social detallaron que esperan la presencia de alrededor de mil niños, dada la alta población infantil de la zona. “La idea es dar alegría a los chicos. Habrá juegos, golosinas y regalos para todos”, expresó Verónica Arquiel al referirse a los preparativos.
Apoyo vecinal y donaciones solidarias
Los organizadores destacaron la colaboración de vecinos y comerciantes de la ciudad. Entre ellos, mencionaron a Silvina Villarruel y Valentina Clemente, quienes aportaron donaciones para la compra de juguetes. “Ellos, apuestan a la felicidad de los chicos y a sacarles una sonrisa”, valoró una de las colaboradoras, conocida como “la Turca”.
Además, varias familias de la zona acercaron contribuciones en forma anónima, sumándose a la iniciativa solidaria. “Seguimos recibiendo donaciones para que más chicos sean más felices, porque en el barrio hay muchos niños”, agregaron desde la Fundación a Elonce.
Shows artísticos y propuestas culturales
La jornada contará con espectáculos coordinados por la Municipalidad y la participación de grupos locales. Entre ellos, la Guardia del Paraná, un cuerpo de bastoneras, y la agrupación Zafira de danzas árabes a cargo de la profesora Araí Abraham.
“El objetivo es que sea una tarde de sonrisas y alegría para todos los niños del barrio”, remarcaron los organizadores. La celebración se enmarca en las actividades programadas por el Mes de las Infancias, que busca llevar propuestas recreativas a distintos puntos de Paraná.