El Senado de la Nación inició este jueves una sesión clave para debatir el veto presidencial a la Ley de Emergencia en el área de Discapacidad, previamente aprobada por la Cámara de Diputados. Con 39 legisladores presentes, el quórum quedó confirmado y comenzó el tratamiento de un paquete de temas que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Familias se movilizaron en Paraná en defensa de la emergencia en discapacidad

Mientras tanto, en Paraná, un grupo de padres y madres se concentró frente a las oficinas de la Superintendencia de Servicios de Salud. Allí, acompañados por organizaciones, reclamaron que se declare de manera urgente la emergencia en discapacidad a nivel nacional, en medio de un escenario de recortes y dificultades en las prestaciones.

Movilización en Entre Ríos

Nadia Gasparín, integrante de la Asociación Neurodiversidad San Benito, expresó que “para todas las familias es un día muy movilizante, un día muy importante porque estamos esperando que finalmente se declare la emergencia en discapacidad que venimos pidiendo ya desde el año pasado”.

La referente sostuvo que muchas familias no pudieron estar presentes, pero que las organizaciones se movilizaron en representación de toda la provincia: “Seguimos siendo la voz de todos ellos y fundamentalmente de toda Entre Ríos que nos viene acompañando desde hace mucho tiempo”.

Reclamos acumulados

Gasparín remarcó la necesidad de visibilizar las dificultades que atraviesan las instituciones y familias: “Hemos atravesado mucha desilusión, tristeza y cansancio en la lucha diaria. En este tiempo nos ha pasado de todo. Un presidente que ha menospreciado a las personas con discapacidad, un gobierno provincial que también ha soltado la mano y un instituto provincial que sigue negando la emergencia”.

Además, describió la carga que soportan las familias: “Venimos con una carga social, emocional, económica, es un montón de todo. Somos pocos, pero buenos los que estamos en esta lucha en representación de todas las familias”.

Derechos adquiridos

Finalmente, subrayó la importancia de sostener la lucha y la visibilidad pública: “Es importante mostrarnos, no tener miedo ni vergüenza. Estamos luchando por derechos que ya teníamos adquiridos, por derechos que se han visto avasallados en estos últimos tiempos”.

De esta manera, la jornada combinó el debate legislativo en el Congreso con la movilización social en Entre Ríos, reflejando la tensión creciente entre el reclamo de las familias y las definiciones políticas a nivel nacional.