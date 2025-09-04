Senado alcanzó el quórum y sesiona para rechazar veto a la Emergencia en Discapacidad

Mientras el presidente Javier Milei se encuentra en Los Ángeles para mantener encuentros con inversores internacionales, el Senado argentino inició este jueves una sesión crucial para debatir el veto presidencial a la Ley de Emergencia en el área de Discapacidad, ya aprobada previamente por la Cámara de Diputados. Con 39 senadores presentes, el quórum quedó confirmado y comenzó el tratamiento de un paquete de temas que podría marcar el rumbo de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Además del veto presidencial, los legisladores discuten en paralelo un proyecto de alto impacto institucional: la modificación del régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes. Esta agenda representa uno de los desafíos más delicados para el oficialismo, en un contexto donde el equilibrio de poder entre los distintos poderes del Estado se encuentra bajo la lupa.
Uno de los pronunciamientos más relevantes durante la jornada fue el del senador Víctor Zimmermann, representante de la Unión Cívica Radical (UCR), quien se distanció del Gobierno al anunciar su respaldo al proyecto vetado por el Ejecutivo. "Yo voto a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Nuestra provincia necesita el fortalecimiento con este tema que es prioridad hoy en Argentina", afirmó Zimmermann en diálogo con radio Splendid.
El senador chaqueño subrayó que el tema de la discapacidad "no puede esperar" y pidió al resto del arco político “sensibilidad y compromiso” frente a una situación que afecta directamente a miles de familias en todo el país. En la misma línea, reveló que "la gran mayoría" de sus compañeros "van a ratificar el proyecto", anticipando así un posible revés para el presidente en el Senado.
La Ley de Emergencia en Discapacidad busca garantizar el acceso pleno a prestaciones, tratamientos, transporte y asistencia integral para personas con discapacidad, en un contexto de creciente dificultad económica para sostener estos servicios. El texto, impulsado por organizaciones sociales y respaldado por diversos bloques, fue aprobado por amplia mayoría en Diputados antes de ser vetado por el Poder Ejecutivo.
El debate por los DNU y la institucionalidad en juego
Otro de los focos clave del debate en la Cámara alta es la revisión del marco normativo que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia. Legisladores de distintas fuerzas consideran que la utilización frecuente de DNU por parte del presidente Milei representa una “extralimitación del poder Ejecutivo” y buscan introducir límites más estrictos a su uso.
En este sentido, se estudian cambios para establecer plazos máximos de tratamiento, mecanismos de control más transparentes y restricciones más claras en los temas que pueden ser abordados por decreto. La medida busca reforzar el rol del Congreso como contrapeso institucional, en momentos en que el Ejecutivo ha optado por decretos para implementar reformas económicas, laborales y administrativas.