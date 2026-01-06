Falla en planta potabilizadora afecta la distribución de agua en Paraná

Un desperfecto técnico registrado durante la madrugada obligó a suspender momentáneamente la producción de agua potable y generó baja presión en distintos sectores. Desde el sistema de agua pidieron un uso responsable del recurso.
Un desperfecto técnico en la planta potabilizadora Echeverría se produjo en horas de la madrugada de este martes. La activación de los protocolos de actuación ante estas circunstancias logró resolver a tiempo los inconvenientes ocasionados en la potabilización del suministro.
Debido a esta situación debió suspenderse, durante una hora, la producción de agua potable, hasta regularizar el funcionamiento de todos los sistemas involucrados en el proceso. Como consecuencia de ello, se limitó y redujo la provisión del suministro a los centros de distribución Lola Mora, Parque del Lago, Ramírez y Ejército, afectando los niveles de reservas en cada uno de ellos, y ocasionando menores caudales y presión para inyectar en la red pública.
Cerca de las 8 hs, la planta Echeverría se encuentra en la fase de estabilización para alcanzar su capacidad máxima, y poder nuevamente enviar los flujos óptimos a los centros de distribución.
Por esta situación y hasta tanto pueda recuperarse plenamente el funcionamiento integral del sistema, podrían registrarse en las próximas horas, casos de baja presión o falta de servicio en algunos sectores de la ciudad.
Se estima que durante la mañana y la tarde de este martes se irá normalizando el abastecimiento de agua potable en los hogares.
Se solicita a la población extremar los cuidados del agua potable y del recurso almacenado en los tanques de reservas domiciliarios, que permiten a las familias contar con el suministro para sus actividades cotidianas.