Escuela Nº 8 "Juan Martín Pueyrredón" realizó su segundo Acuatlón en el balneario municipal

REDACCIÓN ELONCE
Los estudiantes participaron de una jornada repleta de actividad física: 91 chicos hicieron pedestrismo, mientras que el resto nadó alrededor de 70 metros en el río Paraná. Estuvieron acompañados por guardavidas, supo Elonce.
La Escuela Nº 8 "Juan Martín Pueyrredón", ubicada en calle Los Vascos 795, de Paraná, realizó este viernes la segunda edición del Acuatlón.
Ana Caraballo, directora, explicó a Elonce que “es el fruto de todo el año, de los talleres de natación y atletismo que los chicos tienen en las escuelas de modalidad NINA. Acá van a nadar unos 70 metros dentro de lo que es el balneario municipal”.
Comentó que la escuela “tiene unos 310 estudiantes. De tercero a sexto son de modalidad NINA, es decir, que tienen talleres a contra turno. Es una modalidad muy rica porque tiene natación, atletismo, teatro, inglés, danzas folclóricas, acompañamiento al estudio. Es una escuela que brinda un real lugar de posibilidades”.
Por otro lado, dijo que a la institución “vienen chicos de los barrios Puerto Viejo, Pancho Ramírez y están en contacto permanente con el río, por lo que el taller de natación es súper importante para nosotros y una necesidad. Que puedan estar en el rio tranquilos, con las habilidades que necesitan, es un montón”.
Una profesora de Educación Física señaló que “91 chicos de tercero hacen la parte de pedestrismo. Los chicos de cuarto, quinto y sexto tienen la parte de aguas abiertas en el río”.
Otro docente comentó: “Los chicos han trabajo durante todo el año en la pileta profunda del Club Estudiantes, que nos brinda el espacio hace más de 10 años. Hemos trabajado muy bien, con todos los elementos de seguridad, guardavidas en todas las clases y por eso los chicos se sienten muy cómodos. Cada chico va a ir con un guardavidas, nos acompaña Prefectura y hay gente con tablas. Nosotros queremos que tengan una experiencia buena y se diviertan”.
Giuliano, director de la Escuela de Guardavidas, dijo que “fuimos convocados para garantizar la seguridad del evento. Asistimos con 15 aspirantes que están realizando el curso de guardavidas y 10 guardavidas profesionales para garantizar la seguridad y que la jornada se lleve de la mejor manera”.
Por otra parte, Mónica Schoenfeld, directora de Nivel Primario, manifestó que “es una iniciativa que se promueve desde la Dirección de Nivel Primario con las escuelas que amplían su jornada, que son las NINA, y tienen la posibilidad de tener de a 2, 3 o 4 horas extras de una propuesta relacionada con el área de Educación Física. Incluye este tipo de actividades, vida en la naturaleza, campamentos. Es salir de la propuesta áulica tradicional con propuestas para que puedan aprender y mostrar habilidades vinculadas a lo relacional, a estar con otros, a compartir”.
En tanto, Belén Nessa, directora de Educación Física del CGE, expresó: “Todo lo que sean propuestas fuera del aula, para nosotros, son muy enriquecedoras”. Elonce.com