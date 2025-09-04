Enersa advirtió por intentos de estafas con pruebas de medidores inteligentes

Enersa emitió una advertencia tras detectar intentos de estafa en Aldea Brasilera, donde vecinos denunciaron haber recibido llamadas y mensajes de WhatsApp de personas que se hicieron pasar por empleados de la empresa. Los delincuentes solicitaban un código de tres dígitos para acceder a información sensible.

El responsable de comunicación de la distribuidora eléctrica, Federico Gentile, explicó a Elonce: “Hemos tenido reclamos de los vecinos de la localidad de Aldea Brasilera. Hace días atrás publicamos un comunicado donde informamos que adquirimos una serie de medidores inteligentes que están en etapa de testeo. Lamentablemente, esta noticia derivó en una avivada de estafadores que se aprovechan de la situación para captar los contactos de los vecinos”.

Alertan a vecinos por intentos de estafa con medidos inteligentes de Enersa

Gentile precisó cómo operan los delincuentes: “Los llaman telefónicamente o les envían mensajes por WhatsApp diciendo que son supuestos empleados de Enersa y les brindan un código de tres dígitos. Los vecinos, de buena fe, creen que es verdad e ingresan esos números. De esa manera, los estafadores acceden a los datos personales de los usuarios, incluyendo las cuentas bancarias y datos sensibles”.

Canales oficiales de contacto

Gentile subrayó que la empresa no realiza llamadas telefónicas a usuarios: “Desde Enersa no nos comunicamos con los usuarios, no los llamamos por teléfono bajo ningún punto de vista. Los canales tradicionales son otros: el SATI 0800-777-0080, que funciona las 24 horas, a través del correo electrónico: trámitescomerciales@enersa.com.ar o nuestras redes sociales oficiales”.

En esa línea, aclaró que la única excepción podría darse en casos puntuales: “La única posibilidad es algo pautado previamente, si el usuario llamó al SATI y por algún motivo necesitamos devolverle la llamada. Pero son casos muy específicos”.

Denuncias y prevención

Ante hechos sospechosos, la empresa pidió a los vecinos acudir a la Policía de Entre Ríos: “Hemos tenido el acompañamiento de la División de Delitos Económicos, que se puso a disposición a través del número 420-9997. También se puede canalizar la denuncia a través del SATI”.

Finalmente, Gentile remarcó la necesidad de extremar cuidados en un contexto de creciente digitalización: “A medida que avanzamos en los procesos digitales para acompañar a las familias, también avanzan los delitos informáticos y económicos. Por eso alertamos a la comunidad: no atiendan llamadas de personas que digan llamar desde Enersa. Siempre vamos a informar cualquier intervención por canales oficiales”.

Enersa reiteró que cualquier novedad vinculada a la instalación de medidores inteligentes será comunicada oficialmente y pidió a los usuarios desconfiar de llamados telefónicos no solicitados.