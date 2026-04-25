Emotiva despedida al padre Diego Rausch tras 21 años en Santa Teresita: "es como si hubiese nacido acá"

REDACCIÓN ELONCE
La peña despedida del padre Diego Rausch reunió a familias y fieles en una celebración cargada de emoción, música y agradecimiento por su extensa labor pastoral. El sacerdote destacó el valor de la comunidad.
La peña despedida del padre Diego Rausch se realizó en el salón parroquial de Santa Teresita en Paraná, donde una multitud de fieles y vecinos se reunió para homenajear al sacerdote tras 21 años de servicio en la comunidad. En una noche lluviosa, el encuentro combinó música, testimonios y muestras de afecto hacia quien marcó gran parte de la vida espiritual del barrio.
Lejos de un clima de tristeza, el propio Rausch definió la jornada como un momento de gratitud. “Estamos felices de poder celebrar una acción de gracias inmensa por todos los años vividos y compartidos con esta linda comunidad”, expresó ante los presentes, visiblemente emocionado.
El sacerdote recordó que su paso por Santa Teresita representó gran parte de su trayectoria. “21 años estuve, así que más que agradecido por todo lo vivido y compartido con esta linda gente”, afirmó, al tiempo que valoró el acompañamiento constante de los fieles en cada etapa de su misión pastoral.
Una huella profunda en la comunidad
Durante más de dos décadas, el padre Diego Rausch fue protagonista de innumerables celebraciones religiosas y actividades comunitarias. Bautismos, primeras comuniones, confirmaciones y matrimonios formaron parte de una intensa agenda pastoral que dejó una marca imborrable en generaciones de familias.
“Las primeras comuniones, los bautismos, matrimonios, confirmaciones, fiestas patronales, Semana Santa, son un montón de celebraciones tan lindas que las llevo a todas en el corazón”, relató el sacerdote, al evocar los momentos más significativos de su paso por la parroquia.
Además, su labor trascendió el ámbito estrictamente religioso. Rausch también se desempeñó como capellán del Club Patronato, donde acompañó espiritualmente a jugadores y cuerpos técnicos. “Fueron un montón de experiencias muy lindas y me abrió un camino de evangelización a través del deporte”, sostuvo a Elonce.
Trabajo pastoral y compromiso social
El sacerdote destacó el dinamismo de la parroquia y el complejo educativo Santa Teresita, donde se desarrollaron múltiples iniciativas sociales y religiosas. En ese sentido, subrayó la importancia del trabajo colectivo y la cercanía con la gente.
“La parroquia y el complejo educativo tienen múltiples actividades y tratamos de acompañar siempre toda iniciativa, siempre estando presentes y cerca de la gente”, explicó, al describir el espíritu que guió su gestión durante más de dos décadas.
En su testimonio también recordó a referentes históricos de la comunidad, como el padre Agustín Kaul. “Me tocó compartir hasta el año pasado un montón de cosas lindas que aprendí de su experiencia y su sabiduría”, señaló, en alusión al legado recibido.
Rausch indicó que su vocación se consolidó en ese espacio, donde desarrolló gran parte de su vida sacerdotal. “Ayer cumplí 27 años como sacerdote, y gran parte de mi vida fue acá”, expresó.
Un nuevo destino con desafíos
Tras su despedida en Paraná, el sacerdote fue designado para continuar su misión en la ciudad de La Paz, donde asumirá nuevas responsabilidades pastorales. Según explicó, el desafío será mayor debido a la extensión territorial y la cantidad de capillas en la zona.
“Me espera una tarea muy grande desde lo pastoral, porque es una comunidad muy grande, no solo la parroquia sino también las capillas de la ciudad y la zona rural”, detalló.
A pesar del cambio, Rausch remarcó el fuerte vínculo emocional con Santa Teresita. “Yo siento que este es mi lugar, es como si hubiese nacido acá”, afirmó, y adelantó que intentará regresar cuando las circunstancias lo permitan.
Una despedida cargada de emoción y alegría
La organización de la peña estuvo a cargo de miembros de la comunidad junto al padre Leonel, quien explicó que el objetivo fue celebrar y agradecer, evitando un tono melancólico.
“Queríamos despedirlo después de tanto tiempo, pero que no sea un momento triste, sino de alegría y de dar gracias a Dios”, expresó el sacerdote, destacando el compromiso de quienes participaron en la organización.
La velada incluyó espectáculos musicales, danzas folclóricas y momentos de encuentro entre generaciones que compartieron el paso del padre Rausch por la parroquia. Incluso, se sumaron ritmos populares como la cumbia, en un cierre festivo que reflejó el espíritu de la comunidad.
De esta manera, la peña despedida del padre Diego Rausch no solo marcó el final de una etapa, sino también el reconocimiento a una trayectoria pastoral profundamente arraigada en la vida cotidiana de Santa Teresita. Elonce.