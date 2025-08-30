 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El referente del vóley y newcom, Emilio “Bocha” Bertozzi, celebró sus 81 años en Paraná

Con un festejo emotivo rodeado de familiares y alumnos, Emilio “Bocha” Bertozzi celebró sus 81 años en la sede del Club Atlético Peñarol en horas de la noche.

30 de Agosto de 2025
Emilio "Bocha" Bertozzi.
Emilio "Bocha" Bertozzi. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Se celebró el cumpleaños número 81 de Emilio “Bocha” Bertozzi, quien es uno de los referentes del vóley y del newcom en Paraná. El festejo, organizado por alumnos y alumnas, se llevó a cabo este sábado en la sede del Club Atlético Peñarol.

 

“Todos ellos son alumnos míos de vóley y de newcom de Paraná Central”, expresó sobre los asistentes el cumpleañero.

 

La torta de cumpleaños que recibió. Foto: Elonce.

 

Además, no se había enterado del festejo: “Me agarró de sorpresa, se pasaron las chicas. Estamos disfrutándolo con mi familia y con el grupo hermoso que hace unos años nos estamos juntando y estamos conviviendo deportivamente”.

 

Sobre su trayectoria deportiva, contó: “Empecé a jugar en Echagüe al vóley durante seis años. Después pasé a formar vóley en Recreativo, en Avenida Ejército, en Unión Árabe, Paraná Central y Olimpia”.

