El referente del vóley y newcom, Emilio “Bocha” Bertozzi, celebró sus 81 años en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Se celebró el cumpleaños número 81 de Emilio “Bocha” Bertozzi, quien es uno de los referentes del vóley y del newcom en Paraná. El festejo, organizado por alumnos y alumnas, se llevó a cabo este sábado en la sede del Club Atlético Peñarol.
“Todos ellos son alumnos míos de vóley y de newcom de Paraná Central”, expresó sobre los asistentes el cumpleañero.
Además, no se había enterado del festejo: “Me agarró de sorpresa, se pasaron las chicas. Estamos disfrutándolo con mi familia y con el grupo hermoso que hace unos años nos estamos juntando y estamos conviviendo deportivamente”.
Sobre su trayectoria deportiva, contó: “Empecé a jugar en Echagüe al vóley durante seis años. Después pasé a formar vóley en Recreativo, en Avenida Ejército, en Unión Árabe, Paraná Central y Olimpia”.