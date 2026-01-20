Impulsan una nueva etapa en el Club de Pescadores: “La concurrencia de socios es permanente”

REDACCIÓN ELONCE
Con una comisión renovada y proyectos en marcha, el nuevo presidente, Eduardo Quiróz, destacó el crecimiento de socios, las mejoras en infraestructura y los desafíos que enfrenta el Club de Pescadores de Paraná.
Desde el 31 de agosto del año pasado, el nuevo presidente del club, Eduardo Quiróz, encabeza una nueva comisión directiva en el Club de Pescadores de Paraná. Su gestión comenzó a mitad de año y coincide con una temporada de verano marcada por una alta concurrencia de socios y una agenda cargada de obras y mejoras.
En diálogo con Elonce, Quiróz se refirió al presente de la institución y al acompañamiento de los socios. “La concurrencia de los socios es prácticamente permanente. Disfrutan mucho de las piletas y tenemos un buen servicio para ofrecerles”, expresó.
Crecimiento, obras y participación de los socios
El presidente destacó el valor del espacio natural del club, ubicado a orillas del río Paraná, y señaló que los fines de semana concentran la mayor afluencia. “El mayor caudal de socios se da los días sábados y domingos”, indicó, aunque aclaró que durante la semana también hay movimiento hasta fines de febrero o principios de marzo.
En cuanto a la cantidad de socios, detalló el crecimiento sostenido: “Arrancamos despacio y cada vez nos fuimos embalando porque se sumaba gente con ideas y con ganas de trabajar”. Actualmente, la institución cuenta con alrededor de 1500 asociados.
Uno de los puntos centrales de la gestión es la finalización de un espigón iniciado por la comisión anterior. “Lo arrancó la comisión anterior y la otra mitad la terminamos nosotros”, señaló Quiroz, quien agregó que el espacio ya cuenta con luces, un quincho y árboles plantados.
“Para los pescadores que le gusta la disciplina, ese lugar es el indicado”, agregó.
Servicios, desafíos y una visión clara
Otro eje importante es el uso de la rampa para embarcaciones. “En estos momentos no hay cola para sacar. Es permanente la sacada de lanchas. Tenemos una rampa y dos malacates que trabajan para bajarlas y sacarlas del agua. Los empleados trabajan de forma ágil y coordinada”, afirmó, destacando la coordinación del personal del club.
"Lo que nos preocupa es el tema de los tráileres y el estacionamiento de los coches: ¿dónde dejarlos? El Club de Pescadores es uno de los pocos que cuenta con estacionamiento interno. En cambio, en el resto de los clubes los vehículos deben dejarse fuera de la institución. Llega un momento en que los tráileres que tenemos dentro, sumados a los coches de quienes traen sus embarcaciones, complican la organización”, señaló como desafío.
Finalmente, dejó una definición que sintetiza su mirada sobre la institución: “Como como socio y como presidente siempre dije que el club es de y para los socios y hay que ser mezquino con el club porque nadie lo va a cuidar más que nosotros”. Con esa premisa, la nueva gestión apuesta a consolidar el crecimiento y fortalecer el vínculo con la comunidad de pescadores y familias que eligen el club.