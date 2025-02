El juego del Mate, uno de los atractivos de la Fiesta Nacional en Paraná

La Fiesta Nacional del Mate cuenta con diferentes opciones para disfrutar en la Plaza de las Colectividades y Sala Mayo, centro en el cual se organizarán las principales actividades de la 34º edición.

Una de ellas es el juego del Mate, que está en uno de los stands en Sala Mayo.

Iván Taylor, creador del juego, dialogó con Elonce y precisó: “Estamos muy contentos de presentar el juego oficial de la Fiesta Nacional del Mate. Es un juego de cartas para toda la familia que habla de nuestra bebida más tradicional. Es la que más le gusta a los paranaenses. Tenemos el orgullo de celebrar esta fiesta”.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Posteriormente, contó las reglas: “Es un juego para dos a cinco jugadores. Tiene una dinámica circular, que remite un poco a lo que sucede con la ronda de mates. Tiene tres colecciones de cartas, que son de mates, termos y bombillas. Tenemos una mixtura de lo cultural sobre cómo nos gusta tomar el mate: amargo, dulce, con yuyito, mate cocido. También tenemos otras cinco cartas que hablan cómo lo preparamos. No es esa ritualidad que tiene el mate de poner la yerba, hacer la montañita o de no hacerla, el agua y la temperatura a la que va, etc. Todo eso está en el juego súper divertido. Ahora a las 20 horas lo vamos a estar presentando en el Mateando y la sorpresa es que el domingo los invitamos a las 20 horas. Vamos a armar mesas y los que ganen en cada mesa se llevan el juego de regalo”.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

“Uno tiene que hacer combinaciones con esas colecciones, que otorgan puntos y al final del juego, se suman. El que realizó mejores combinaciones suma más puntos y por ende es el ganador de la partida", cerró la explicación.