El Instituto Raúl Varelli celebrará el Día del Acordeón: “Me estoy preparando con quinta a fondo”, dijo un pequeño acordeonista

REDACCIÓN ELONCE
El evento tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre en el Juan L. Ortíz, con un homenaje al acordeón, donde los alumnos demostrarán lo aprendido durante el año. Los protagonistas dialogaron con Elonce sobre cómo se preparan para el gran día.
El Instituto Raúl Varelli, con más de 50 años dedicados a la docencia, se prepara para celebrar el Día del Acordeón con una gran presentación que tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre, a las 20:30, en el centro cultural Juan L. Ortiz.
En este evento, contará con la participación de alumnos, egresados y grandes maestros de la música local.
Los estudiantes de la institución mostrarán todo lo que han trabajado durante el año, según le comentó el mismísimo Varelli a Elonce, en un espectáculo que promete emocionar a los presentes con el sonido característico de este instrumento tan representativo de la música popular del país.
La noche será muy especial, con la actuación de Luis Faría, Florencia Herrera, y José Benavides, quienes también se unirán para rendir homenaje a los grandes nombres del acordeón. El maestro Varelli recordó los años dorados del acordeón en la región, mencionando los grandes bailes populares y las orquestas como "Burbuja", que marcaron una época en la música local.
Fermín Mendoza, un pequeño estudiante de 9 años que comenzó a tocar el acordeón a los 7, compartió su entusiasmo por el evento. “Es un instrumento lindo y representa mucho a la Argentina. Me estoy preparando con quinta a fondo”, comentó el jovencito, quien se encuentra afinando los detalles para su presentación. Fermín destacó la importancia de su profesor, José Benavidez, a quien considera fundamental en su aprendizaje: “Con él aprendo mucho. Siempre está ayudándome a mejorar”, aseguró.
El Día del Acordeón, una fecha significativa para los amantes de este instrumento, será la oportunidad perfecta para que los estudiantes de todas las edades del Instituto Raúl Varelli muestren su progreso y pasión por la música. El evento no solo celebrará el acordeón, sino también el esfuerzo y la dedicación de los alumnos, como Fermín, que en tan solo dos años ha logrado dominar la técnica del instrumento.
Una oportunidad para celebrar la música argentina
El evento, que está abierto a todo público y con contribución a la gorra, se llevará a cabo en el Juan L. Ortíz. A lo largo de la noche, los asistentes podrán disfrutar de una variedad de interpretaciones musicales, tanto de los más pequeños como de los alumnos más avanzados, quienes han venido desarrollando sus habilidades a lo largo del 2025.
"La capacidad de la sala es limitada, por lo que les pedimos que tengan en cuenta este detalle para no quedarse afuera", explicó el director.
Este tipo de actividades refuerzan el compromiso del Instituto con la enseñanza de la música y el fomento de los valores culturales que el acordeón representa en la música popular argentina. “Va a ser un espectáculo que demostrará todo lo que venimos trabajando”, concluyó Fermín, con la emoción a flor de piel por lo que se viene.