En el marco del feriado por el Día del Trabajador, el Mercado Sud de Paraná, ubicado en calle Villaguay y Perón, fue escenario de una nueva edición especial de la feria “Sabores de la Feria”. Desde las primeras horas del día, una gran cantidad de vecinos se acercó para disfrutar de platos típicos como asado con cuero, locro y empanadas.

Óscar Bustamante, subsecretario de Producción, explicó ante Elonce que esta propuesta forma parte de una política impulsada por la gestión de la intendenta Rosario Romero. “Lo que buscamos es desarrollar eventos como este, otra forma de habitar nuestros mercados municipales”, señaló.

Las porciones de locro y asado con cuero, a cargo de Chano María y estudiantes de la Escuela Técnica Nº 2, se agotaron rápidamente debido a la alta demanda. “Ya se vendieron todas las porciones encargadas y las que trajeron de más”, comentó Bustamante.

Día del Trabajador: en el Mercado Sud vendieron asado con cuero y locro

Los preparativos iniciaron a las 5 de la mañana con el encendido del fuego para el asado. “Arrancamos temprano, pusimos a brasear el animal y tratamos de mantenerlo jugoso”, relató Chano María mientras continuaba sirviendo porciones. “Estamos felices por la respuesta de la gente, ya está todo vendido”, añadió.

La actividad tuvo su pico de concurrencia entre las 10:30 y las 11:00. Además de los platos principales, los puestos habituales del mercado ofrecieron panificados, quesos, salames y picadas, muy elegidos por los visitantes.

Al mismo tiempo, se desarrollaba una propuesta similar en la feria de Salta y Nogoyá , ampliando la oferta gastronómica para quienes no pudieron acercarse al Mercado Sud.

Vecinos y vecinas entrevistados por Elonce coincidieron en destacar la calidad de los productos y la oportunidad de compartir en familia. “Conocemos lo rico que hace Chano y aprovechamos para llevar algo”, contó un comprador. Otro señaló: “Este año no me quise quedar con las ganas del asado como me pasó el anterior”.

En tanto, un hombre que compró locro contó que “estamos ansioso por comer este plato tan rico”.

La feria se convirtió en un espacio ya consolidado para los paranaenses, combinando sabores tradicionales, encuentro comunitario y producción local.