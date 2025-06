Día del Padre en Paraná: qué buscan y cuánto gastan para el regalo

En la previa al Día del Padre, Elonce recorrió la Peatonal San Martín de Paraná, donde, a pesar del viento y el tiempo inestable, algunas personas salieron a buscar regalos o simplemente a comparar precios en el tradicional paseo de compras de la capital entrerriana.

“Estamos recorriendo, viendo qué se puede comprar, qué no. Por ahora estamos viendo nomás”, comentó una vecina que caminaba por el centro junto a su familia. Otro entrevistado contó que buscaba camisas: “Es lo que me hace falta, así que aprovecho para ver si encuentro algo que me sirva y dentro del presupuesto”.

La mayoría coincidió en que se intenta encontrar algo útil y acorde a los precios actuales. “Buscamos pantuflas, son económicas y siempre vienen bien con este frío”, sostuvo una joven mientras observaba vidrieras con sus hermanas. Otra agregó: “Estamos eligiendo entre varias opciones, hay de todos los precios, algunas desde los 20 mil pesos”.

En cuanto a los planes para el domingo, las familias señalaron que se organizaron para compartir un almuerzo en casa. “Vamos a hacer pastas, nos organizamos porque sabíamos que el clima no iba a ayudar”, indicó una joven que ya había comprado un regalo para su papá y estaba en busca de otro.

“Papá es compañero, siempre está en todo. Para mí el Día del Padre es todos los días”, dijo otro hombre que paseaba por la peatonal. Otro vecino contó entre risas: “Estoy buscando algo para mí, una camisa de esas que quedan bien, un poco paquete”.

Las opciones de regalos más mencionadas fueron pantuflas, pijamas, camisas, perfumes y bufandas. También se remarcó la importancia de que el regalo sea práctico y abrigado para la temporada de invierno.

Consultados sobre los precios, los vecinos señalaron que el rango promedio de gasto es de entre 20 y 30 mil pesos. “Es lo que se puede, para papá siempre algo útil”, expresó una joven. Otro sumó con humor: “Nos arreglan con una bufanda, mientras que para mamá es todo un operativo”.

La jornada tuvo momentos de humor, bromas entre la cronista de Elonce y los transeúntes, además de reflexiones emotivas sobre el rol de los padres. “Trabajamos juntos con mi papá, es una persona que nos acompañó siempre”, dijo un joven visiblemente emocionado.

En cuanto a las condiciones climáticas, el frío y el viento fueron constantes durante la mañana, lo que redujo la concurrencia en la zona céntrica. “Hay poco movimiento, pero igual se sale a buscar algo”, indicó la movilera de Elonce.

El equipo periodístico también resaltó la participación de vecinos de localidades cercanas como Bovril, cuyos representantes se sumaron a la recorrida con buen humor y entusiasmo.