Día del Militante: recordarán la figura de Perón, este lunes en Paraná

En el marco del Día del Militante, recordarán el regreso de Juan Domingo Perón de la mano de la militancia peronista, este lunes a las 18 en la sede del PJ Paraná, ubicado sobre calle 9 de Julio 251. Organiza el Consejo Departamental PJ Paraná – Unidades Básicas.
Se recordará que el 17 de noviembre de 1972, en la que fue considerada como una de las manifestaciones más grandes de la historia nacional, miles de personas se movilizaron para recibir al líder del justicialismo, Muchos fueron hasta Ezeiza. Pero la llegada de los militantes a la terminal aérea no fue del todo posible por la intervención de las fuerzas de seguridad.
Día de la Militancia: el exilio de Perón
El 19 de septiembre de 1955, Juan Domingo Perón se fue al exilio a bordo de la cañonera Paraguay. Estaba por cumplir una década como presidente y contaba con el apoyo total de la clase obrera, pero decidió ceder ante la embestida de la autodenominada Revolución Libertadora, con el fin de evitar una guerra civil que se cobrara la vida de miles de personas. El golpe de Estado terminaba así con el gobierno que se había iniciado en 1946, por el que había sido reelecto en 1952.
Difícilmente imaginó entonces que iba a tardar17 años, un mes y 29 días en regresar a la Argentina. Durante ese tiempo, se desarrollaron dos dictaduras militares y surgieron organizaciones armadas como Montoneros, afines al peronismo, y el Ejército Revolucionario del Pueblo, más extremista y de ideología guevarista.
Día de la Militancia: el contexto argentino antes del regreso de Perón
Cuando comenzó a gestarse la vuelta del general Perón, el presidente de facto era Alejandro Agustín Lanusse, el tercero en ocupar ese cargo durante la llamada Revolución Argentina, que al derrocar a Arturo Illia en 1966 no se presentó como “provisional” al igual que los golpes anteriores, sino que pretendió establecer un sistema dictatorial permanente.
El primer mandatario de facto había sido Juan Carlos Onganía (1966-1970) y luego lo sucedió Roberto Levingston (1970-1971), ambos eyectados del poder a causa de la presión de las organizaciones guerrilleras y las luchas internas. Así, Lannuse había asumido en marzo de 1971.
Cuatro meses, con el objetivo de apaciguar las protestas sociales, Lanusse convocó al Gran Acuerdo Nacional (GAN) y prometió elecciones presidenciales sin proscripciones para marzo de 1973. Sin embargo, se establecieron dos elementos para asegurarse de que Perón no pudiera presentarse y para que el peronismo no ganara en las urnas.
En primer lugar, se impuso la cláusula de residencia, que indicaba que los candidatos debían residir en la Argentina antes del 25 de agosto de 1972 y permanecer en el país. La segunda fue el ballotage, que obligaba a que un candidato sacara el 50% de los votos para ganar en primera vuelta, creyendo que el peronismo no alcanzaría esa cifra de votos.
Día de la Militancia: el regreso de Perón
En noviembre de 1972, con la fecha límite del 25 de agosto para que los candidatos estuviesen radicados en la Argentina ya consumada, Perón decidió regresar. Ya lo había intentado en 1964, durante el gobierno de Illia, pero fue detenido en Río de Janeiro y tuvo que regresar a España.
Para evitar cualquier intento de que algún sector antiperonista quisiera derribar el avión en el que regresaría Perón, se conformó una numerosa comitiva integrada por 154 personalidades de la política, el deporte, el espectáculo y la cultura para que viajara en el mismo vuelo.
¿Quiénes viajaron en ese vuelo de Alitalia? Dirigentes políticos y sindicales como Héctor Cámpora, Raúl Lastiri, Carlos Saúl Menem, Ricardo Obregón Cano, Antonio Cafiero, Guido Di Tella, Lorenzo Miguel y Vicente Solano Lima. También había deportistas como el futbolista José Francisco Sanfilippo y el boxeador Abel Cachazú y, personalidades del mundo cultural como el cineasta Leonardo Favio, el periodista Sergio Villarroel, la actriz Chunchuna Villafañe y la cantante Marilina Ross.
Luego de trasladarse a Europa, partieron de vuelta a Buenos Aires a las 20.25 del 16 de noviembre, desde el aeropuerto romano de Fiumicino. Además, de la comitiva, el General regresó junto a su esposa, Isabel, y su secretario José López Rega.
Ese 17 de noviembre, miles de argentinos se movilizaron bajo la lluvia para recibir a su líder en Ezeiza, en lo que es considerada una de las manifestaciones más multitudinarias de la historia nacional. Por su parte, la dictadura dispuso alrededor de 35.000 soldados para cercar el aeropuerto y frustrar la llegada de los militantes.
El gobierno había declarado ese 17 de noviembre como día no laborable y prohibió las concentraciones de gente, mientras que el sindicalismo dispuso un paro general y erigió a la Confederación General del Trabajo (CGT) como sede del Operativo Regreso.
Perón estuvo en la Argentina durante poco menos de un mes, hasta el 14 de diciembre. Sin embargo, su breve estadía le bastó impulsar un frente popular que se impusiera en las urnas para terminar con la dictadura militar. Otra vez en Madrid, anunció su apoyo a la fórmula del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI), que estaba encabezada por su mano derecho, Héctor Cámpora, y por Vicente Solano Lima.
“Cámpora al gobierno, Perón al poder”, fue la elocuente campaña electoral de Cámpora, que ganó las elecciones el 11 de marzo de 1973 con el 49,5% de los votos. Balbín reconoció su derrota y renunció al ballotage. El 25 de junio de ese año, Perón regresó definitivamente a la Argentina, reseñó TN.