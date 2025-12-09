Desarrollaron controles de alcoholemia a titulares de embarcaciones en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad y la Prefectura Naval Argentina pusieron en marcha un operativo de control empleando dispositivos de alcoholemia en clubes y guarderías náuticas, con multas que pueden superar los cuatro millones de pesos, supo Elonce.
Se desarrolló este fin de semana una serie de controles de alcoholemia a titulares de embarcaciones, una medida articulada entre la Municipalidad de Paraná y la Prefectura Naval Argentina (PNA). El objetivo central de estos operativos es reforzar la seguridad sobre el río Paraná, donde el flujo náutico se incrementa especialmente en las jornadas festivas.
“Este fin de semana iniciamos controles preventivos en guarderías y clubes náuticos, y contamos con el apoyo de Transito de la Municipalidad de Paraná, que asiste con el halómetro”, confirmó a Elonce el jefe de Prefectura Paraná, Pedro Nicolás Vila. De hecho, comentó que “fueron operativos similares a los que se desarrollan en el acceso al Túnel Subfluvial, donde se detecta aliento etílico se procede a otros estudios”.
En la oportunidad, anticipó que “los controles irán acrecentando y se profundizarán durante la temporada de verano”. De hecho, adelantó que, próximamente, se desarrollarán en el agua y al regreso del paseo por el río.
“Se apela a la consciencia ciudadana, porque son operativos preventivos”, insistió Vila; y alertó que “las multas son onerosas porque algunas superan los cuatro millones de pesos”.
“Los controles fueron aleatorios y se desarrollaron en Club de Pescadores y Náutico de Paraná, fueron bien recepcionados y todos dieron negativos”, aclaró.
En la ocasión, Vila apeló a “la consciencia ciudadana porque quien va al mando de una embarcación tiene que pensar en sí mismo y en terceros porque el río no tiene piso y una lancha no tiene freno, con lo cual, quien va al comando debe tener todas sus facultades”. En ese sentido, instó a “no ingerir alcohol ni antes de salir al río ni durante la navegación”.
De acuerdo a las cifras de Prefectura, “el parque náutico creció exponencialmente en Paraná, con más de seis mil embarcaciones, sumado las motos de agua, las tablas de SUP y los kayaks”.