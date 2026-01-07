Cuánto cuesta poner a punto el auto para salir a la ruta en vacaciones

Con el inicio de la temporada de verano, crece la cantidad de familias que eligen viajar en su propio vehículo. Especialistas recomendaron realizar un chequeo previo y detallaron a Elonce cuáles son los controles necesarios y los costos aproximados para evitar inconvenientes en la ruta.
Con la llegada del verano y el receso vacacional, muchas personas comenzaron a planificar viajes hacia distintos destinos turísticos del país o al exterior, principalmente Uruguay y Brasil. Para quienes eligieron trasladarse en su propio automóvil, realizar un chequeo previo del vehículo resultó clave para evitar imprevistos durante el trayecto.
En ese marco, Elonce consultó en un lubriservice de Paraná sobre qué aspectos se debieron tener en cuenta antes de salir a la ruta y cuál fue el costo aproximado de poner el auto en condiciones. Ramiro Acosta, de Boxes Lubriservice, explicó que la prioridad fue garantizar que el viaje se desarrollara sin inconvenientes mecánicos.
“Lo primero es tener el auto en condiciones, cosa de decir ‘voy a pasear’ y que realmente sea un viaje de placer a la hora de salir de vacaciones”, expresó Acosta.
El especialista remarcó la importancia de realizar un control general del vehículo. “Es muy importante controlar todo el auto, hacer un chequeo general, que es lo que nosotros recomendamos una vez al año o cada 10.000 kilómetros: revisar fluidos, cubiertas, luces, todo, para que el auto esté en condiciones y funcione correctamente”, indicó.
Entre los puntos principales a revisar, mencionó el nivel de aceite, el refrigerante, el estado de la batería, las escobillas del parabrisas, las cubiertas y la presión de las ruedas. “También controlamos las luces y la batería, porque la idea es no hacer 500 kilómetros y quedarse sin batería en el camino”, señaló.
Según explicó, un vehículo con los fluidos en condiciones y los controles básicos realizados no debería presentar inconvenientes durante el viaje. “El auto teniendo aceite, refrigerante y estando todo controlado, no debería tener problemas”, afirmó.
Acosta recomendó realizar el service con anticipación. “Hay que hacerlo unos 15 días antes del viaje. Porque una vez que el auto entra al service, nosotros hacemos la inspección ocular y puede surgir algo que deba ver un mecánico. Hoy los talleres tienen mucha demanda y eso lleva tiempo. Hacerlo con anticipación permite no quedar a mitad de camino”, explicó.
Respecto a la frecuencia del mantenimiento, indicó que “el service de cambio de aceite y filtro, con control general, lo ideal es una vez al año o cada 10.000 kilómetros. Después cada cliente decide según sus posibilidades, pero eso es lo recomendable”.
En cuanto a los costos, Acosta aclaró que varían según el tipo de vehículo y el aceite utilizado. “Un auto convencional, con aceite original, hoy tiene un costo aproximado de 80.000 pesos. Depende del aceite que se coloque, pero nosotros tratamos de respetar siempre lo que indica el fabricante”, detalló.
Desde el sector insistieron en que realizar estos controles previos permite viajar con mayor tranquilidad y reducir el riesgo de sufrir desperfectos mecánicos durante las vacaciones.