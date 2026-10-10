Contrafestejo en Paraná: estudiantes y docentes homenajearon a Rubén Rada con música en vivo

El Contrafestejo en Paraná celebró este sábado su 25ª edición en Plaza San Miguel, con distintas expresiones culturales y una presentación musical dedicada al artista uruguayo Rubén Rada. La propuesta reunió a estudiantes y docentes de una escuela de arte en música, que participaron por primera vez de esta conmemoración con su banda estable y la cátedra de canto popular.

La actividad formó parte de la programación desarrollada durante la jornada, que también incluyó una ceremonia de fuego. La intervención musical permitió que los integrantes de la institución educativa compartieran su trabajo artístico con el público presente.

Durante la cobertura de Elonce, Chela Martínez y la docente Flopa Suksdorf brindaron detalles sobre la experiencia y la preparación del repertorio. Ambas destacaron la posibilidad de vincular la formación musical con las actividades culturales de la ciudad.

Una escuela de música participó por primera vez del Contrafestejo

“Estamos muy contentas de que toda la comunidad de nuestra escuela participe y acompañe esta conmemoración, un espacio tan importante que se realiza todos los años”, expresó Chela Martínez.

La entrevistada explicó que la participación institucional representó una novedad en esta edición. “Este año participamos por primera vez con nuestra escuela de arte en música, con nuestra banda estable y con la cátedra de canto popular, que llevó adelante la preparación de los temas”, señaló.

Por su parte, Flopa Suksdorf, docente de canto popular, destacó la propuesta artística: “La banda propuso hacer un homenaje a Rubén Rada. Estamos muy contentos de cantar estas músicas, compartir con la banda y estar en esta celebración”.

El homenaje a Rubén Rada y el trabajo de los estudiantes

La selección de canciones del músico uruguayo fue uno de los aspectos centrales de la presentación. Para concretarla, docentes y estudiantes trabajaron en distintas instancias de preparación vocal e instrumental.

“Hacer una selección de Rada es difícil. La propuesta vino de la banda, así que nos adaptamos a los arreglos instrumentales y fue muy divertido”, relató Suksdorf.

La profesora explicó que la preparación involucró a diferentes espacios de formación: “Desde distintas cátedras de la escuela fuimos trabajando. Primero por separado, después nos juntamos y finalmente vinimos a participar”.

La importancia de ocupar los espacios culturales de Paraná

Chela Martínez contó que la iniciativa surgió a partir de una propuesta de Martín Bustos, docente de trombón e integrante del equipo que coordina la banda estable junto con Camilo Sattler, profesor de trompeta.

“Martín vino con la propuesta de participar hoy e involucrar a la banda. Después surgió la idea de sumar a la cátedra de canto y se fue armando de a poco”, explicó.

La entrevistada valoró especialmente el escenario elegido para la presentación. “La plaza es un hábitat natural para la banda. Hacer esta música en este evento es una fiesta y una felicidad para nuestra escuela”, manifestó.

Por su parte, Suksdorf resaltó la importancia de que los estudiantes formen parte de las expresiones culturales locales. “Es importante para la escuela vivenciar las cosas que pasan en la ciudad y que la gente sepa que esto está sucediendo”, sostuvo.